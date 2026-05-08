"Pagine d'aMare", a Pisa la cerimonia di premiazione - Tuttoggi.info

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“Pagine d’aMare”, a Pisa la cerimonia di premiazione

ItalPress

“Pagine d’aMare”, a Pisa la cerimonia di premiazione

Ven, 08/05/2026 - 21:03

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PISA (ITALPRESS) – Si è svolta, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti a Pisa, la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria “Pagine d’aMare”, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla Giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi. Per la sezione Narrativa, il riconoscimento è andato a “33 Isole” di Lucio Bellomo. Per la sezione Saggistica, il premio è stato assegnato a “I vagabondi del mare” di Giorgia Bollati e Marta Musso.
f53/mgg/gsl

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