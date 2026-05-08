Piscina, vasca esterna riapre a metà giugno, salta il "Galluzzi" | A fine estate pronta anche parte interna - Tuttoggi.info

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Piscina, vasca esterna riapre a metà giugno, salta il “Galluzzi” | A fine estate pronta anche parte interna

Davide Baccarini

Piscina, vasca esterna riapre a metà giugno, salta il “Galluzzi” | A fine estate pronta anche parte interna

Un investimento da 1,6 milioni di euro per sicurezza sismica ed efficienza energetica. Salta il Trofeo Galluzzi, ma l'impianto sarà pronto per la stagione estiva e il Meeting Tifernum
Ven, 08/05/2026 - 14:35

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La piscina comunale di via Engels, a Città di Castello, si prepara a inaugurare una nuova era. Dopo oltre 40 anni dalla sua apertura, l’impianto è stato protagonista di un profondo intervento di restyling che ne cambierà radicalmente l’efficienza e la sicurezza. Durante il sopralluogo effettuato lo scorso 5 maggio, l’amministrazione comunale, insieme ai tecnici e alle imprese coinvolte, ha confermato il rispetto del cronoprogramma: la vasca esterna riaprirà al pubblico a metà giugno.

L’operazione, del valore complessivo di circa 1.600.000 euro, è stata finanziata grazie ai fondi della Regione Umbria e al cofinanziamento del Comune. Ai lavori strutturali si sono aggiunti ulteriori 350 mila euro, investiti dall’ente tramite il Credito Sportivo, per la sostituzione integrale dei filtri dell’acqua. Una scelta definita “politica e lungimirante” dall’amministrazione, finalizzata a garantire la massima qualità del servizio per i decenni a venire.

Il progetto non si limita a un semplice ammodernamento estetico. Sotto il profilo tecnico, la nuova piscina sarà una struttura all’avanguardia nel risparmio energetico: grazie ad un cappotto esterno, sistemi di riscaldamento di ultima generazione e una copertura isotermica per la vasca da 25 metri, i consumi saranno abbattuti del 30%. Un impianto fotovoltaico installato sulla copertura alimenterà inoltre le pompe di calore e gli interventi di consolidamento strutturale antisismico ridurranno l’indice di rischio dell’edificio senza alterarne l’architettura originale.

Se da un lato il cantiere procede spedito, dall’altro la complessità del rodaggio dei nuovi filtri ha costretto l’amministrazione a una scelta difficile: l’annullamento del 38° Trofeo Master “Italo Galluzzi” previsto per inizio giugno. Una decisione presa con rammarico ma necessaria per garantire il corretto funzionamento dei sistemi. Resta invece confermato il Meeting Tifernum Tiberinum di luglio.

Per mitigare i disagi subiti dagli atleti, Polisport ha sostenuto i costi per permettere ai nuotatori master di allenarsi in altre strutture del territorio, garantendo la continuità dell’attività sportiva.

Mentre la vasca esterna accoglierà i bagnanti tra poche settimane, i lavori proseguiranno nella parte interna. Il completamento definitivo è previsto per la fine dell’estate, permettendo così la regolare programmazione dei corsi di nuoto autunnali e invernali. Città di Castello si prepara a riabbracciare il suo “tempio del nuoto”, oggi più sicuro, moderno e sostenibile.

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