Rimonta Toro, Simeone e Pedersen mettono al tappeto il Sassuolo - Tuttoggi.info

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Rimonta Toro, Simeone e Pedersen mettono al tappeto il Sassuolo

ItalPress

Rimonta Toro, Simeone e Pedersen mettono al tappeto il Sassuolo

Sab, 09/05/2026 - 00:17

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TORINO (ITALPRESS) – Torna a vincere il Torino di Roberto D’Aversa, che dopo quasi un mese ritrova i tre punti battendo in rimonta per 2-1 il Sassuolo. Iniziale vantaggio neroverde con il gol di Thorstvedt, ribaltato poi dalle reti di Simeone e Pedersen. Parte bene il Torino, che nel giro di un paio di minuti ha una doppia occasione con Njie: la prima su corner, sul quale l’attaccante granata svetta e colpisce il pallone che si infrange sulla traversa e poi sulla linea di porta, senza però entrare; sfortunato lo svedese, che un minuto più tardi schiaccia ancora di testa su cross dalla destra ma non è preciso nell’incornata che termina alta. Risponde così il Sassuolo, che al quarto d’ora tenta la conclusione dall’interno dell’area con Pinamonti che, a Paleari battuto, non centra la porta. Ritmo e occasioni per entrambe le squadre, lunghe e spregiudicate per buona parte della prima frazione. Nella ripresa passano sette minuti e il Sassuolo trova l’1-0, con Lipani che raccoglie un pallone sporco in area e lo serve per il tap-in vincente di Thorstvedt. Reazione del Torino che arriva al 62′, sulla palla precisa di Prati a pescare Simeone che di testa centra la traversa. Pari solo rimandato, perchè è lo stesso Simeone, ancora di testa, a battere Muric, stavolta sul cross preciso dalla sinistra di Ebosse. 1-1 che durerà appena quattro minuti, perchè il Torino passa addirittura avanti grazie ai cambi di D’Aversa, Zapata e Pedersen, con il cross del primo e il colpo di testa a botta sicura del secondo, che da ex sigla la rete del sorpasso. Il Sassuolo prova a riportarsi in avanti per un finale d’assalto, senza però trovare lo spunto per il pari e consegnando così il successo alla formazione granata.
– Foto Image –
(ITALPRESS).

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