UP - Urban Poetry. Il paesaggio sonoro e visuale di Bettona protagonista di un nuovo progetto - Tuttoggi.info

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UP – Urban Poetry. Il paesaggio sonoro e visuale di Bettona protagonista di un nuovo progetto

Redazione

UP – Urban Poetry. Il paesaggio sonoro e visuale di Bettona protagonista di un nuovo progetto

Gio, 07/05/2026 - 17:53

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Indagare l’incontro tra suono, linguaggio e identità visiva nel contesto di Bettona, importante centro culturale nel Medioevo con rilevanti testimonianze di carattere storico e architettonico della civiltà etrusca e tra i “Borghi più belli d’Italia”, che diventa modello di indagine per promuovere strumenti educativi e metodi applicativi per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio sonoro. È l’obiettivo di UP – Urban Poetry, progetto vincitore del bando PRIN AFAM 2024, il primo PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) riservato al comparto dell’Alta Formazione Artistico Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, promosso da Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia – come capofila – e Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, in partenariato con il Comune di Bettona e con la consulenza specialistica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Dopo una prima fase di studio critico-conoscitivo del territorio, orientato a comprenderne gli aspetti culturali, paesaggistici e sociali, il progetto proseguirà per 12 mesi con la sperimentazione di una didattica innovativa per raggiungere competenze che ampliano la formazione curricolare: l’analisi del paesaggio sonoro e la creazione di un archivio di dati, il progetto dell’identità visiva di un territorio sviluppato secondo un approccio etnografico, le possibilità di interazione del suono e dell’immagine con i movimenti delle persone in uno spazio che è stato definito Camera Poetica, l’improvvisazione come strumento didattico finalizzato alla comprensione di strutture musicali più ampie in ambito sia vocale che strumentale, sia acustico che elettronico.

Le attività didattiche e divulgative, che hanno preso il via in queste settimane e che interesseranno per un anno la cittadina della valle umbra, coinvolgono i Dipartimenti di Musica Elettronica, di Jazz, di Brand Design, Interaction Design e Progettazione spazi sonori del Conservatorio e dell’Accademia di Belle Arti e si concluderanno con una serie di eventi pubblici che coinvolgeranno la popolazione studentesca, la comunità locale e i visitatori.

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha curato il riconoscimento nel centro storico di Bettona di luoghi e sequenze spaziali caratterizzati da particolari qualità tipologico-spaziali, ambientali e sonore, per assistere la progettazione delle installazioni anche future, delle performance e degli itinerari esperienziali. L’obiettivo è stato quello di costruire una lettura unitaria, nella quale spazio pubblico, patrimonio, paesaggio e suono entrino in relazione. L’ateneo romano ha fornito inoltre supporto scientifico alla ricerca, definendo le relazioni fra i vari ambiti disciplinari e costruendo un quadro di indicatori sull’impatto della ricerca e sulla sua scalabilità.

UP – Urban Poetry unisce quindi esperienza didattica e tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei luoghi, sperimentando nuovi metodi di apprendimento e collegando la formazione accademica alla creatività individuale e collettiva. E lasciando alla comunità locale, al termine del percorso progettuale, un archivio di dati sul paesaggio sonoro, visivo e sui fenomeni sociali, e uno studio mirato all’identità e al branding del luogo che resterà in dotazione all’amministrazione e all’associazionismo.


Giovedì 7 maggio il progetto è stato presentato in conferenza stampa e in un incontro con la cittadinanza bettonese. Sono intervenuti:


Valerio Bazzoffia – sindaco del Comune di Bettona

“Il Comune di Bettona è estremamente lusingato di essere parte fondante e ospitare questo progetto, perché rientra nel piano di valorizzazione che da quattro anni stiamo portando avanti. La collaborazione con il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti è per noi veramente molto importante, sia in termini di visibilità sia in termini di attrattività turistica, ma non è escluso che ci dia anche la possibilità di sviluppare dei percorsi formativi per future ricadute professionali”.

Marco Lena – direttore del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia e responsabile scientifico per il Conservatorio – capofila del progetto – di UP – Urban Poetry

“Siamo orgogliosi di presentare questo progetto che si è aggiudicato il massimo punteggio al bando PRIN AFAM 2024, il primo PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) riservato al comparto dell’Alta Formazione Artistico Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca. Nasce dall’incontro tra Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia – come capofila – e Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, in partenariato con il Comune di Bettona e con la consulenza specialistica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e nei prossimi mesi coinvolgerà i nostri studenti che frequenteranno Bettona per svolgere un’attività didattica di ricerca sperimentale. Tra settembre e ottobre, poi, ci saranno quattro giornate di restituzione con eventi per tutta la cittadinanza”.

Marco Tortoioli Ricci – Marco Tortoioli Ricci, docente e coordinatore del biennio magistrale in Brand Design dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e responsabile scientifico per l’Accademia del progetto PRIN presentato.

“È un’occasione importante per la visibilità e l’importanza dell’alta formazione artistica in Italia, in particolare se espressa attraverso pratiche di didattica sperimentale applicata al tema dell’identità e della promozione dei territori capaci di coinvolgere le comunità residenti. Ancora più importante che in questo caso si realizzi grazie a questo PRIN un dialogo virtuoso fra istituzioni”.

Antonella Falzetti – docente di Composizione architettonica e urbana all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

“È un progetto intelligente, sensibile e ben orientato, perché riesce a tenere insieme dimensione artistica, attenzione ai luoghi e costruzione di un metodo. Non è un aspetto scontato, e credo sia uno dei punti di maggiore qualità dell’intera iniziativa. A questo aggiungerei il rapporto con il luogo e con il territorio. UP Assume il luogo non come sfondo, ma come campo vivo di relazione. Ed è proprio in questa cornice che si definisce una triade operativa che tiene insieme ricerca, formazione e sperimentazione trasformandole in un sistema integrato di conoscenza, progetto e verifica”.

Luogo: BETTONA, PERUGIA, UMBRIA

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