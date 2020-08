Coronavirus, altri sei novizi positivi: tamponi a tappeto

Altri sei casi positivi al Covid 19 ad Assisi. Sale così a 14 il numero dei positivi al Coronavirus ad Assisi, in una giornata in cui, complessivamente, i positivi in più sono sette.

Coronavirus, nessun contatto con la popolazione dei positivi

Si tratta sempre di frati, novizi, giunti ad Assisi. Erano già 25 i frati novizi in isolamento e il numero è salito grazie all’indagine epidemiologica, che ha permesso di rintracciare tutti i contatti dei frati. Contatti che non avrebbero però riguardato la popolazione, essendo residenti in una struttura a parte.