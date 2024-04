Previsioni per il 1 maggio, instabilità e tempo perturbato su tutta la regione - Tuttoggi.info

Previste piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi e a carattere di temporale

Umbria

Tempo instabile o perturbato su tutta la regione con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Precipitazioni in graduale esaurimento tra la sera e la notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta al Nord-Est. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutto il settentrione. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi oltre i 1800-2200 metri.

AL CENTRO

Tempo instabile o perturbato durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi sulle regioni del versante tirrenico. In serata ancora residui fenomeni sparsi. Migliora nella notte con isolati fenomeni solo sulla Toscana e variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulle Isole Maggiori e sui settori tirrenici, asciutto con nuvolosità e schiarite sul resto del Sud. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi sul versante tirrenico. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni. Peggiora la notte sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in generale diminuzione da Nord a Sud.

