Coronavirus, otto frati positivi ad Assisi. 25 in isolamento - Tuttoggi

Sono otto i frati risultati positivi al Covid-19, attualmente ospiti al Sacro Convento di Assisi e alloggiati in una struttura dedicata al noviziato adiacente alla Basilica di San Francesco.

I giovani, tutti novizi, sono in isolamento con obbligo di quarantena e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie del caso.

I novizi arrivati 5 giorni fa

I ragazzi sono provenienti da varie parti del mondo e sono arrivati ad Assisi per il loro noviziato solo 5 giorni fa.

A quanto conferma il Sacro Convento i frati contagiati non avrebbero avuto contatti né con la comunità esterna, né con pellegrini in visita ai luoghi religiosi legati a San francesco.

Ma per ragioni di sicurezza all’interno della comunità dei frati sarebbero in 25 ad essere stati messi in quarantena preventiva.

Le attività continuano

“Le attività e la vita comunitaria continuerà con normalità in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal ministero della salute” fa sapere il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

La situazione è comunque monitorata sia dai frati che dalle autorità competenti per decidere eventuali ulteriori azioni di contenimento al diffondersi del virus.