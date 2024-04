"Amici del polo culturale di Trevi", incontro pubblico il 5 maggio - Tuttoggi.info

Il 5 maggio alle 18 appuntamento nella sala biblioteca del polo culturale di via Lucarini a Trevi per l’avvio della campagna di tesseramento 2024

Nata a luglio dello scorso anno sulle ali dell’entusiasmo per il completamento del polo culturale, l’associazione “Amici del Polo Culturale di Trevi APS” punta a consolidare la sua presenza a supporto delle attività di promozione e fruizione dei luoghi della cultura cittadini in collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre associazioni del territorio.

Presieduta dalla dottoressa Rita Liberati, che si è resa protagonista nel recente passato di una preziosa donazione al museo – la biblioteca giuridica del marito prof. Alberto Donati -, l’associazione è animata da un nutrito gruppo di cittadini desiderosi di contribuire alla crescita culturale della comunità.

Diverse sono le iniziative nate per volere del sodalizio, che conta circa 200 soci: la proiezione del docufilm sul Perugino per la cittadinanza e per le scuole, le escursioni culturali in collaborazione con la cooperativa che gestisce il complesso museale di San Francesco “Macchine Celibi”, il concerto del maestro Alessandro Bistarelli “Omaggio all’Italia” e molte altre sono in programma sempre con l’obiettivo di contribuire alla divulgazione e alla conoscenza del territorio e dei suoi beni culturali.

Il 5 maggio alle ore 18.00 l’appuntamento è presso la sala biblioteca del polo culturale di via Lucarini a Trevi per l’avvio della campagna di tesseramento 2024: verrà illustrato il calendario delle attività per il corrente anno e, nello splendido scenario del Chiostro di San Francesco un piacevole momento conviviale con un apericena/ degustazione di prodotti tipici e musica dal vivo con il duo Le Ma.Ni (Maurizio Catarinelli e Nicola Nanni). “Invito la cittadinanza a partecipare – spiega la presidente Liberati – affinchè si possa vivere insieme i nostri luoghi della cultura”. Contributo per apericena euro 10.00, gradita prenotazione al 328/9549751.