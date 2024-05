Visioni d'Autore: il regista Roberto Minervini presenta "I Dannati" in Sala Pegasus - Tuttoggi.info

Alla Sala Pegasus di Spoleto martedì 21 maggio incontro con Roberto Minervini per la presenzione del film "I Dannati"

C’è un regista che più di tutti gli altri, nel corso di questi 10 anni, abbiamo desiderato poter avere in sala con noi. Un invito a cui abbiamo da sempre tenuto tantissimo e che negli anni abbiamo continuato a rinnovare, pur nella consapevolezza che la distanza non ci avrebbe aiutato. Fra qualche giorno però Roberto Minervini, che vive e lavora in Texas, arriverà in Europa per presentare al Festival de Cannes il suo nuovo film, “I dannati”, e, dopo la Francia, scenderà in Italia per un breve tour in alcuni cinema selezionati. Siamo quindi davvero emozionatissimi di poter finalmente annunciare che martedì 21 maggio alle 18:00 Roberto Minervini sarà al Cinéma Sala Pegasus. Mai come in questa occasione contiamo su di voi per potergli riservare la migliore accoglienza possibile. Fatevi questo regalo e venite a conoscere il suo cinema. Vi aspettiamo e non vediamo l’ora.Dopo aver raccontato gli Stati Uniti attraverso il genere del “documentario di creazione”, Minervini ci porta nel cuore della guerra di Secessione, per seguire un gruppo di volontari dell’esercito inviati a presidiare le terre inesplorate dell’Ovest. Nel loro viaggio verso la frontiera ritroviamo il realismo, l’immediatezza e l’intimità dei lavori precedenti del regista.Al termine della proiezione seguirà il dibattito condotto da Roberto Lazzerini, formatore esperto di cinema.In versione originale sottotitolata La serata è un nuovo appuntamento di #VisionidAutore, il format del Comune Di Spoleto organizzato in collaborazione con FICC (Federazione italiana dei circoli del cinema), Graziella Bildesheim di MAIA Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus. PER INFO E PREVENDITE:

