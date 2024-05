Lavori e "pali neri", E45 senza pace | Chiudono svincoli tra Castello e Umbertide, 21 maggio notte senza traffico - Tuttoggi.info

Dal 20 maggio in poi altri disagi, chiusure in ingresso e uscita per Umbertide/Gubbio (direzione Perugia) e Città di Castello Nord (direzione Cesena) | Il 21 maggio chiude del tutto il tratto Umbertide-Promano per i lavori al cavalcavia

Sarà un mese di fuoco, il prossimo, lungo la E45, dove a partire da lunedì 20 maggio, a causa di ulteriori lavori in superstrada, ci saranno altrettante limitazioni provvisorie al transito tra Umbertide e Città di Castello.

Nel dettaglio, per consentire il moltiplicarsi degli ormai famosi “pali neri” per la realizzazione della “Smart Road”, sarà chiuso lo svincolo di Umbertide/Gubbio in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia nella carreggiata opposta. Entro il 7 giugno riaprirà la sola rampa di uscita, mentre l’ultimazione è prevista entro il 29 giugno.

Per consentire invece l’esecuzione degli interventi di risanamento profondo della pavimentazione, lo svincolo di Città di Castello Nord sarà chiuso da mercoledì 22 maggio in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Il transito in corrispondenza del cantiere, anche in questo caso, sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. L’ultimazione è prevista entro venerdì 31 maggio.

Inoltre proseguono i lavori per la ricostruzione del cavalcavia di Promano. Dopo il varo dell’impalcato, sarà eseguito il getto della soletta in calcestruzzo. Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza sarà necessaria la chiusura della E45 in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Promano che, al fine di contenere i disagi al traffico, avverrà in orario notturno dalle 20.30 di martedì 21 maggio alle 7 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio, per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide/Gubbio (km 99) con rientro allo svincolo di Promano (km 111,300). Per i veicoli in direzione Terni sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Promano (km 111,300) con rientro allo svincolo di Umbertide-Gubbio (ex-Tiberina).