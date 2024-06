Narni ‘capitale di sostenibilità’ con ‘È viva la scuola Labs - energia per il futuro’ - Tuttoggi.info

Narni ha ospitato la terza tappa nazionale dell’edizione 2024 di “Energia per il futuro”

Narni è diventata “capitale della sostenibilità” per un giorno speciale, accogliendo la “Fiera delle Invenzioni”: si è concluso infatti a Narni il ciclo di laboratori teorici e pratici sull’energia rinnovabile del progetto «È viva la scuola Labs: energia per il futuro», ideato e realizzato per Enel dalla ONG internazionale Helpcode, impegnata nella formazione e nella tutela dei diritti dell’infanzia. L’appuntamento si è tenuto presso la sede dell’Istituto scolastico IC Narni Scalo, in via Del Parco 2. Oltre 100 studenti di sei classi degli Istituti Comprensivi Narni Centro e Narni Scalo hanno presentato le loro idee green nella “Fiera delle Invenzioni”, aperta alle famiglie, ai docenti e al personale scolastico. Presente anche l’amministrazione comunale narnese con in testa il sindaco Lorenzo Lucarelli.

Obiettivo principale dell’iniziativa, che è partita nel 2023 ed ha già coinvolto oltre 500 studenti in Italia, è di orientare le nuove generazioni verso scelte consapevoli ed ecologiche per un futuro dove l’energia sia sostenibile e rinnovabile.

Dopo le tappe presso gli istituti scolastici di Acri (CS) e di Terracina (Lt), Narni ha ospitato dunque la terza tappa nazionale dell’edizione 2024 di “Energia per il futuro”. L’evento si è aperto con i saluti del sindaco, dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti di Enel ed Helpcode, è seguita poi la presentazione degli elaborati a cura dei rappresentanti studenteschi dei gruppi di lavoro. La giornata si è conclusa con il tour per visitare la “Smart City” – un vero e proprio modello in piccola scala -costruita dagli alunni e con la consegna degli attestati.

Oltre ad una fiera di idee e progetti, quindi, gli studenti lasceranno alla comunità una riproduzione concreta della “città del futuro” – realizzata con materiali di recupero e illuminata da piccoli pannelli fotovoltaici – che potrà essere a sua volta un elemento di ispirazione per ulteriori progettualità da elaborare su un territorio come Narni, che già è terra di rinnovabili con gli impianti idroelettrici di Enel Green Power, punto di riferimento per la produzione rinnovabile e per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Narni.

Sul territorio narnese Enel Green Power gestisce le centrali idroelettriche di Nera Montoro e di Narni, nonché gli invasi La Morica e Aia. Gli impianti fanno parte dell’area idroelettrica Centro Ovest Enel Green Power, diffusa nelle province di Terni, Perugia, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Macerata, per un reticolo idrico complessivo di 65 centrali di produzione e 25 dighe, esteso nei bacini idrografici dei fiumi Velino, Nera, Tevere, Aniene, Liri-Garigliano, Marta e Melfa.

Tutte le info su “È viva la scuola Labs – energia per il futuro’: https://helpcode.org/e-viva-la-scuola-labs.