"Pretendi un'altra Perugia", le proposte degli studenti alla futura amministrazione comunale - Tuttoggi.info

Il manifesto generazionale della Sinistra Universitaria - UdU Perugia, "Il Porco Rosso" Circolo Arci e Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Perugia

Ieri 30 maggio presso il Circolo Arci “Il Porco Rosso” é stato presentato dalla Sinistra Universitaria UDU Perugia, Altrascuola – Rete degli Studenti Medi e il Circolo ARCI “Il Porco Rosso” il manifesto “Pretendi un’altra Perugia” che nasce con l’intento di dar voce alle esigenze dei giovani cittadini della città di Perugia portando proposte all’attenzione della futura amministrazione comunale.

Dichiara Nicholas Radicchi, coordinatore della Sinistra Universitaria Udu Perugia: “Abbiamo dato spazio, anzitutto, all’ambiente cittadino, a come lo viviamo rispetto a come, invece, vorremmo viverlo e al sistema di mobilità urbano e regionale. Con tanta fatica, negli ultimi anni, abbiamo ottenuto il Pass TPL, ma ciò non basta. Il comune deve garantire ampiezza di orari e di percorsi, prezzi accessibili e abbonamenti per studenti. Crediamo sia altrettanto fondamentale la creazione di un tavolo permanente per il contrasto alla crisi abitativa, data la quantità di studenti universitari che, spesso, si trovano a non poter sostenere il costo delle abitazioni a causa del caro affitti”

Continua Aleph Bononi, Presidente del Circolo Arci “Il Porco Rosso”: “Abbiamo voluto porre l’attenzione anche alla vita aggregativa in città. Gli ostacoli, ad oggi, sono ancora tanti: completa assenza di una mobilità notturna, vincoli sulla vendita di alcolici nel centro storico, assenza di spazi e iniziative culturali, sociali e politiche nei quartieri esterni al centro storico e nelle periferie, luoghi ormai chiusi e mai riqualificati. Questo, e tanto altro, allontana la comunità dalla vita aggregativa, rendendo Perugia una città dormiente, disposta a svegliarsi solo in rare e precise occasioni.

Per mantenere viva e partecipata una città come la nostra occorre investire sui giovani. Proprio per questo abbiamo dato spazio a un’indagine sulla precarietà. Il mondo lavorativo della città di Perugia è in una profonda crisi. Crediamo sia fondamentale, proprio per arginare il problema, l’istituzione di un osservatorio permanente.”

Conclude Lorenzo Ferranti della Rete degli Studenti Medi di Perugia: ” Aspetto che abbiamo trattato é anche quello relativo alla sanità. In questi anni abbiamo visto una città che ha smesso di investire nella sanità pubblica, emblematica é la situazione in cui versano i consultori cittadini e la mancanza di investimenti sulla salute mentale da parte dell’amministrazione comunale.

Infine crediamo che sia più che necessario riportare in vita l’identità politica di questa città al di fuori degli spazi comunali. Fondamentali, per il raggiungimento di questo scopo, sono i consigli di quartiere e i centri di vita aggregativa. Crediamo che la cittadinanza debba ritornare a partecipare alla vita cittadina e che si debba valorizzare i CVA che sono presenti nei quartieri della città.





Luogo: “Il Porco rosso” Circolo Arci, Via Alessi, 1, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA