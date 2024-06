Nuovo stop sulla E45, a causa di un incidente a mezzo pesante - Tuttoggi.info

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, è chiusa la E45 alle porte di Perugia in direzione Terni

Ancora caos traffico sulla E45, alle porte di Perugia. A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, è chiusa la SS 3 Bis “Tiberina”, tra Ponte Felcino e Lidarno in direzione Terni – Ss75, al km 76,200. L’avviso poco prima delle 11 di mattina di sabato 1 giugno 2024.

Anas fa sapere che il traffico è temporaneamente deviato con uscita obbligatoria sullo svincolo di Ponte Felcino (PG) al km 78,300. Sul luogo del sinistro con mezzo pesante sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.