Cavalcavia E45 Promano, dopo oltre un anno dalla demolizione varato nuovo impalcato - Tuttoggi.info

E' servita una speciale gru da 400 tonnellate per calare il ponte sulle spalle esistenti | Ora saranno eseguite verifica strutturale e operazioni di completamento, previste entro luglio (quando il cavalcavia riaprirà al traffico)

Nella notte appena trascorsa – tra il 13 e 14 maggio – Anas ha eseguito le operazioni di varo del nuovo impalcato del cavalcavia sulla E45, a Promano (Città di Castello), tornato al suo posto oltre un anno dopo.

Il cavalcavia era infatti stato danneggiato da un mezzo pesante fuori sagoma nel gennaio 2023 e successivamente demolito nell’aprile dello stesso anno.

Il nuovo impalcato, completamente in acciaio, è lungo 25 metri per un peso complessivo di 45 tonnellate. È stato assemblato in loco, sollevato con una speciale gru di circa 400 tonnellate e calato sulle spalle esistenti. Al termine delle operazioni – intorno alle 7 – la superstrada è stata riaperta al traffico.

Dopo il varo e il ritorno del ponte, ora, saranno eseguite la verifica strutturale e il getto della soletta in calcestruzzo, poi saranno realizzate barriere laterali e pavimentazione. Il completamento – e la conseguente riapertura al transito – è previsto entro il mese di luglio.