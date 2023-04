E45, nella notte demolito cavalcavia di Promano | Dopo 2 mesi riaperte tutte le 4 corsie

Le operazioni – a causa delle quali è stata chiusa la superstrada in entrambe le direzioni – sono avvenute tra la notte di sabato 1 aprile, a partire dalle 21 fino alle ore 7 di stamattina (2 aprile), quando finalmente sono state riaperte tutte le 4 corsie.

La demolizione del cavalcavia danneggiato è consistita nella rimozione, con una gigantesca gru, delle singole porzioni (tre in tutto) che costituivano la struttura. Una di esse (visibile dalla superstrada) è ancora in loco, in attesa di essere portata via.

Ora non resta che attendere il nuovo impalcato, che verrà costruito in acciaio e trasportato direttamente sul posto (dove ora c’è il vuoto). Non sono ancora chiari i tempi di questa ulteriore operazione che, oltretutto, costringeranno a chiudere nuovamente la E45 per un’altra notte.