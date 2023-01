Escavatore trasportato da tir contro cavalcavia E45, chiusa corsia sud | Maxi multa al conducente - Tuttoggi

Chiusure immediate di corsia e cavalcavia

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia Stradale hanno provveduto a rallentare il traffico in sicurezza e, dopo essersi sincerati dello stato di salute del conducente del tir e delle auto coinvolte, unitamente al personale dell’Anas, hanno provveduto a effettuare la chiusura della corsia di marcia della carreggiata sud, direzione Perugia.

Per sicurezza, da ieri sera, è stata chiusa anche la strada comunale sovrastante il cavalcavia, che collega la zona industriale a Coldipozzo, per consentire ad Anas le verifiche tecniche strutturali.

Maxi sanzione

Al conducente ed alla società proprietaria del complesso veicolare (tir ed escavatore), gli agenti hanno contestato numerose violazioni al Codice della Strada e alle leggi complementari, tra cui quelle previste per il superamento dei limiti dimensionali senza la prevista autorizzazione, per l’esercizio abusivo di un trasporto per conto terzi con veicolo non adibito a tale uso e per la mancata iscrizione all’Albo trasportatori.

Tutto ciò ha portato ad un totale di oltre 9.000 euro di sanzioni. Al conducente, inoltre, oltre alla sospensione della patente di guida, sono state ritirate le carte di circolazione. Il complesso veicolare, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

In direzione Roma si procede a doppio senso di marcia su corsia opposta

Per garantire la sicurezza della circolazione è stata chiusa la carreggiata sud, con transito consentito a doppio senso in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Promano è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Anas ha già avviato gli approfondimenti tecnici necessari alla progettazione dei lavori di ripristino che dovranno essere eseguiti, secondo soluzioni tecniche e modalità in corso di valutazione. Al momento è stata posta in opera una struttura provvisoria a sostegno della trave danneggiata.