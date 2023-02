Camion e bus, controlli della polstrada sulla E45: 5mila euro di sanzioni

Fondamentali anche i controlli finalizzati a monitorare il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose. Il trasporto di questa tipologia di materiali, infatti, richiede una particolare abilitazione e formazione sia per i conducenti dei veicoli che per gli addetti al carico, i quali sono gli unici che possono accompagnare gli autisti a bordo dei veicoli durante il trasporto.

Per movimentare le merci pericolose è necessario un attestato di formazione professionale che si consegue a seguito di un corso e un esame rigoroso che prevede, altresì, ulteriori specializzazioni per il trasporto di merci in cisterna (carburanti e aereosoli), di esplosivi e di materiale radioattivo.