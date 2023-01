Incidente sulla E45, chiuso al traffico cavalcavia di Coldipozzo - Tuttoggi

Un autocarro ha urtato l'impalcato del ponte che collega la zona industriale con l'abitato di Coldipozzo, sono tuttora in corso verifiche da parte di tecnici comunali e Anas

Nel tardo pomeriggio di ieri (30 gennaio) un autocarro, proveniente da Cesena e diretto verso Perugia, in seguito ad un incidente, ha urtato l’impalcato di un cavalcavia della E45, quello che collega la zona industriale di Coldipozzo all’abitato omonimo e al vocabolo Piandana.

In attesa delle verifiche da parte dei tecnici e del personale Anas, giunti in serata sul posto, sono stati transennati i due varchi e apposta la segnaletica per deviare il traffico locale sulle strade limitrofe (Coldipozzo-Marchigliano e Sp 201 Coldipozzo-Montone), che allungano di poco il percorso per raggiungere le stesse località.