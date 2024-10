Armati di pistola rapinano gioielleria in centro

Sono entrati nella gioielleria Biagini, in via Calderini nel centro di Perugia, fingendosi clienti e poi hanno estratto le pistole, impossessandosi di orologi e monili in oro, per un valore stimato in diverse migliaia di euro.

La rapina è stata compiuta poco prima dell’ora di pranzo e tutto si è svolto nell’arco di pochi minuti. I tre rapinatori si sono subito allontanati per le vie del centro, facendo perdere le proprie tracce.

Nella gioielleria, nei pressi di piazza IV Novembre, sono arrivati i carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Perugia, che hanno sentito il personale presente nell’esercizio. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sul luogo della rapina è stato eseguito un accurato sopralluogo da parte del personale specializzato dell’Arma, in cerca di tracce lasciate dai malviventi.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia.