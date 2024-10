Scuole. Torna Musica per Crescere. Riparte il progetto della Fondazione Perugia Musica Classica pensato per il pubblico di domani - Tuttoggi.info

Torna Musica per Crescere, il progetto promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell’Umbria hanno tempo fino al 25 novembre per iscriversi (info: scuola@perugiamusicaclassica.com) alla nuova tappa di un percorso che dal 2003 ha proposto oltre 500 concerti per un pubblico di circa 130.000 tra bambini e ragazzi.

“Nel cartellone del nuovo anno – sottolineano i responsabili del progetto Simone Frondini, Leonardo Ramadori e Stefano Olevano – avremo tre nuove produzioni, come sempre differenziate per fasce di età: con i più piccoli della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo della scuola primaria ci tufferemo alla scoperta dei sette suoni e dei sette colori con Abraca… Bum!; con i bambini della scuola primaria e del primo ciclo della scuola secondaria di primo grado remeremo a tutta forza per aiutare Dorothy e i suoi strampalati amici a raggiungere il regno verde del mago di Oz; con i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverseremo l’oceano per andare a seguire da vicino la storia di amore e di amicizia di Tony & Maria”.

Verso la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

Giovedì 3 ottobre aprirà la biglietteria per i concerti della stagione 2024 / 2025 degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo, che prenderà il via giovedì 10 ottobre al teatro Morlacchi di Perugia con il concerto della pianista Beatrice Rana. Oltre che sempre on line (www.perugiamusicaclassica.com) i biglietti si potranno acquistare dal martedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, presso la sede della Fondazione Perugia Musica Classica, in piazza del Circo a Perugia.

Le produzioni 2024 / 2025 di Musica per Crescere

Abraca…Bum!, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria, uno spettacolo musicale con canto, percussioni e corno (testo e Regia di Giulia Zeetti, elaborazione musicale di Gianni Maestrucci e Stefano Olevano). Una pittrice si accinge a dipingere un quadro, vuole rappresentare una festa piena di gioia e allegria. Ma quando si appresta a mettere i colori sulla tavolozza si accorge che sono scomparsi. Per fortuna arrivano in aiuto le sette note, che, come intrepidi cavalieri, evocheranno con musiche e sintonie i colori che erano stati imprigionati dal terribile Mago Nero, invidioso della brillantezza e vivacità degli altri colori.

Il mago di Oz, per la scuola primaria e il primo ciclo della scuola secondaria di primo grado (elaborazione testo Debora Contini e Simone Frondini, elaborazione musicale di Simone Frondini, Stefano Olevano e Leonardo Ramadori). Una storia di amicizia e di solidarietà, alla scoperta del magico mondo di Dorothy che, insieme ai suoi strampalati amici, affronta un lungo viaggio pieno di ostacoli e di imprevisti verso un paese meraviglioso, tutto verde smeraldo. L’uomo di latta, lo spaventapasseri, il leone fifone insieme a Dorothy e al suo inseparabile cagnolino, vanno alla ricerca delle cose che ogni bambino che cresce vuole avere: il cuore, il cervello, il coraggio e l’amore degli altri.

Tony&Maria Reloaded, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, uno spettacolo musicale liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare (musiche originali di Filippo Illic Fanò, orchestrazione e arrangiamenti di Filippo Illic Fanò e Bernat Hernández, testo e Regia di Francesco “Bolo” Rossini, coordinamento artistico di Giampiero Frondini, con la compagnia di Teatro Musicale “Musica per Crescere”, Francesco “Bolo” Rossini attore e l’ensemble da Camera dell’Orchestra da Camera di Perugia). La storia d’amore tra due giovani di differenti provenienze: Tony, americano e ben inserito nel tessuto sociale, e Maria, portoricana emigrata in America con la sua famiglia e in cerca di nuove opportunità.

INFO: https://perugiamusicaclassica.com/it/stagione-2024-25-2/