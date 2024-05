E45 e lavori, pronto a riaprire Pierantonio sud ma ad Umbertide chiudono altri svincoli - Tuttoggi.info

Dopo quello di Pierantonio (chiuso da inizio mese) in arrivo altre importanti chiusure per gli svincoli di Umbertide, anche fino a fine giugno

Lo svincolo di Pierantonio della E45 – chiuso da inizio maggio sia in ingresso che in uscita in direzione sud (Perugia) per i noti lavori riguardanti i “pali neri” della Smart road – resterà ancora interdetto al traffico fino a venerdì 17 maggio.

Questa è solo una delle novità che riguarderanno la superstrada nell’umbertidese, dove nelle prossime settimane avranno luogo ulteriori e importanti chiusure per lavori.

Da ieri (15 maggio) è stata infatti chiusa la rampa di accesso per lo svincolo di Umbertide nella sola direzione Nord (Cesena) e lo resterà fino al prossimo 31 maggio.

Dal 20 maggio al 10 giugno sarà invece chiuso lo svincolo di Umbertide/Gubbio sia ingresso che in uscita per tutti i veicoli provenienti da Cesena e diretti a sud. L’uscita consigliata per tutti i veicoli sarà Umbertide-Pierantonio.

Dal 10 giugno al 30 giugno verrà riaperto parzialmente lo svincolo di Umbertide/Gubbio per la sola rampa di uscita per tutti i veicoli provenienti da Cesena e diretti a Sud.