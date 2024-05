E45, in arrivo altri "pali neri" | Svincolo di Pierantonio chiuso fino al 13 maggio - Tuttoggi.info

L'uscita sud (in direzione Perugia) rimarrà chiusa per permettere l’avanzamento dei lavori di installazione dei sistemi tecnologici per l'infomobilità e sicurezza Smart Road

Lo svincolo di Pierantonio della superstrada E45 – in direzione Sud (verso Perugia) – è stato chiuso da ieri (2 maggio) per permettere l’avanzamento dei lavori di installazione dei sistemi tecnologici per l’infomobilità e sicurezza Smart Road, i cosiddetti “pali neri”.

Per tutti i veicoli che da Città di Castello si dirigeranno verso Pierantonio, dunque, è consigliato imboccare lo svincolo precedente di Umbertide, altrimenti si potrà utilizzare solo l’uscita successiva di Resina e tornare indietro tramite la viabilità ordinaria. A Pierantonio, inoltre, è autorizzato il transito degli autocarri provenienti dalla Ss 278 (strada del Pantano) verso il sottopasso stradale di via Giacomo Matteotti, al fine di raggiungere Umbertide.

Questo nuovo “disagio” durerà almeno fino alle ore 12 del 13 maggio, quando nel tratto tra Umbertide e Pierantonio verranno installate le nuove tecnologie. Queste gigantesche antenne wi-fi sono parte di un mega progetto di Anas per trasformare le infrastrutture italiane più trafficate in Smart road, strade “intelligenti” in grado di connettersi e comunicare con le auto in transito. Tra Sansepolcro e Umbertide ce ne sono già oltre un centinaio, alcune di esse già “lampeggianti” per semplici test.

L’obiettivo del progetto di Anas – che ha investito 1 miliardo di euro per “digitalizzare” 3000 km di strade nei prossimi 10 anni – è il miglioramento della sicurezza stradale e della gestione dei flussi di traffico, in linea con gli indirizzi futuristici ricevuti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.