Scooter contro auto, muore 47enne. Per Matteo lo stesso destino del fratello - Tuttoggi.info

Un tragico destino, quello di Matteo, che lo accomuna a quello di suo fratello Marco, morto 19enne in un incidente stradale

Ha perso la vita mentre era in scooter, scontrandosi con un’auto. Terribile incidente quello che venerdì sera a Tuoro sul Trasimeno ha coinvolto Matteo Scopaioli, 47 anni. Per l’uomo, nonostante i soccorsi del personale del 118, non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, con la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un tragico destino, quello di Matteo, che lo accomuna a quello di suo fratello Marco: era l’ottobre del 1999 quando appena 19enne, insieme all’amico 22enne Fabio Sacconcelli, perse la vita in un incidente stradale in moto. Ai due giovani è stato intitolato il gruppo motociclistico dell’Avis di Tuoro sul Trasimeno.