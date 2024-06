Assunzioni e più tecnologia per la Municipale: anche il server per targhe veicoli

L'ok del Comitato per la sicurezza ai fondi del Ministero per il progetto del Comune

Più tecnologia per la polizia locale di Perugia, oltre ad un incremento degli agenti. Il progetto presentato dal Comune di Perugia è stato approvato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l’impiego dei contributi statali assegnati dal Ministero dell’Interno, per il triennio 2024-2026.

Il finanziamento, pari complessivamente ad euro 439.320 (€ 146.440 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026), è stato concesso a valere sulla quota (il 16% del totale) del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana dei Comuni – istituito dall’art. 35 – quater del D.L. 113/2018 – destinata ai 30 Comuni italiani con popolazione residente pari o superiore ai 100.000 abitanti secondo i dati Istat al 10 gennaio 2023.

Nuova tecnologia

Il progetto proposto dal Comune prevede, in particolare, la realizzazione di una nuova sala operativa della polizia locale dotata di apparati tecnologici avanzati, che garantirà una più efficace interconnessione con le sale operative delle forze di polizia. Prevista anche l’installazione di un server per la lettura delle targhe dei veicoli.

Aumenta anche il personale, con l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale (2 unità nel 2024 che diventeranno 3 nel 2025 e 4 nel 2026).

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha sottolineato la rispondenza delle iniziative messe in campo rispetto all’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza in ambito urbano, al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità, con precipuo riferimento ai reati riconducibili alla cosiddetta criminalità diffusa e predatoria.