Ruzzola: a Nocera Umbra si assegna il titolo di campioni d'Italia a coppie - Tuttoggi.info

La stagione di ruzzola della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, entra nel vivo. Sabato 18 e domenica 19 maggio, sulle strade intorno alla suggestiva Città di Nocera Umbra, ben 120 coppie di cui 48 di categoria A, 32 di categoria B e 20 di categoria C, si contenderanno il titolo di Campioni d’Italia a coppie 2024.

Sabato 18 si disputeranno le eliminatorie mentre domenica mattina avranno luogo le semifinali e le finali. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Nocera Umbra, è organizzata dalla Asd Morano Fb 2000 del presidente Marcello Boccalini.

Per ogni categoria ci sono sempre le 4-5 coppie favorite ma qualche aitante coppia giovane potrebbe rompere l’egemonia dei giocatori più esperti.

Lo scorso anno, i vincitori della categoria A furono gli anconetani Radicioni-Moreschini, in B gli aretini fratelli Bigi, mentre in C la vittoria andò ai maceratesi Caprari-Cucculelli.









Luogo: NOCERA UMBRA, PERUGIA, UMBRIA