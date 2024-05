Emanuele Stracchi in concerto a Terni - Tuttoggi.info

Al Gazzoli appuntamento con l'artista di fama internazionale, Emanuele Stracchi. Il pianista si è diplomato al "Briccialdi" di Terni

Sabato 18 maggio, alle ore 18.00, presso l’auditorium di palazzo Gazzoli a Terni, andrà in scena la grande musica con il pianista Emanuele Stracchi, un artista di fama internazionale. L’evento è organizzato dal Soroptimist International Club di Terni in collaborazione con Inner Wheel Club Terni, Fnism Terni, Fidapa sezione di Terni, i club Lions Interamna, Terni de’ Naharti, Terni Host e il Rotary Club di Terni. Durante il concerto verranno eseguite musiche di Bach, Haydn, Ravel, Schumann, Gershwin e composizioni dello stesso Stracchi. Emanuele Stracchi, classe 1990, si è diplomato al conservatorio “Briccialdi” di Terni.