"Spoleto in gioco", domenica di iniziative a misura di bambino | Il programma - Tuttoggi.info

Torna ‘Spoleto in Gioco’, l’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con scuole e associazioni del territorio. Domenica 19 maggio in piazza Garibaldi, piazza Don Pino Puglisi, corso Garibaldi, piazza San Gabriele dell’Addolorata, Cantiere Oberdan, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e piazza Collicola si svolgeranno delle attività ludico laboratoriali dedicate a bambini e a adolescenti.

Un appuntamento ricco di proposte ludiche che ridisegnano l’uso degli spazi pubblici del centro storico della città e invitano le famiglie a goderne: liberi dalle auto si trasformano, per un giorno, in luoghi magici tutti da scoprire. Si tratta di un evento con cui Spoleto ribadisce il suo essere città inclusiva, particolarmente attenta alle persone con disabilità, aperta a tutti i bambini e a tutte le bambine, impegnata nella diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.

Al Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ alle ore 16.30 si terrà ‘LA MUSICA E’ UN GIOCO DA RAGAZZI’ con i Musicisti dell’Orchestra da Camera di Perugia, evento legato al progetto didattico musicale curato della Fondazione Festival dei Due Mondi – Due Mondi Kids.

Alla Sala Frau il 17 maggio, inoltre, è in programma ‘CHI SONO I GRANDI? VOCAZIONE O MESTIERE DA IMPARARE’, l’evento conclusivo della serie di incontri ‘Scuola per genitori’ che svolti nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 dedicati a genitori, insegnanti. L’appuntamento è con il maestro e scrittore Alex Corlazzoli alle ore 17.00.

La partecipazione a Spoleto in Gioco è gratuita e accessibile a tutti, grazie anche all’impegno dell’associazionismo. Si ringraziano per la collaborazione: l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari sezione di Terni, l’Associazione Peter Pan, la Modern Music School, l’Associazione Social Sport Spoleto, l’Associazione Il Sorriso di Teo, l’Associazione Il Cerchio, l’ASD Ducato di Spoleto, la Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto, la Cooperativa B+ e Cir Food, la Scuola Infanzia di Protte, l’Aglaia, l’Associazione Il Filo Rosso, Il Canile comunale ‘La Casa di Buddy’, il Gruppo Volontari della Protezione Civile, l’Asd Blubasket Spoleto, Aias Spoleto, SAi, Cloudbreak asd, la Polisportiva dilettantistica La Fenice, la Soc. Cooperativa Sistema Museo e l’Associazione IL BORGO.

PROGRAMMA

VENERDÌ 17 MAGGIO ORE 17.00

SALA FRAU

“CHI SONO I GRANDI? VOCAZIONE O MESTIERE DA IMPARARE”

IL MAESTRO E SCRITTORE ALEX CORLAZZOLI IN ASCOLTO

Evento conclusivo della scuola per genitori a.s. 2023/2024 per genitori, insegnanti e tutta la comunità educante

DOMENICA 19 MAGGIO

PIAZZA GARIBALDI

POMPIEROPOLI | ORE 10.00-19.00

a cura dell’associazione ANVVF Sezione di Terni

UNO PER TUTTI… TUTTI PER UNO! | ORE 15.00-19.00

a cura della scuola d’infanzia di Protte – II Circolo didattico

GIOCHIAMO CON LE RUOTE | ORE 10.00-19.00

a cura dell’associazione Peter Pan

PRESTITI A SORPRESA PER PICCOLI GRANDI LETTORI: DA SPOLETO IN GIOCO ALLA BIBLIOTECA CARDUCCI | ORE 15.00-19.00

a cura della Biblioteca comunale G. Carducci

GUARDIAMO OLTRE | ORE 10.00-19.00

a cura dell’associazione Peter Pan

1,2,3 SEGNA | ORE 11.00-12.30

a cura dell’associazione Peter Pan

ANIMAZIONE IN MUSICA | ORE 15.45-16.45

a cura dell’associazione Peter Pan

ALLA SCOPERTA DEGLI STRUMENTI MUSICALI | ORE 10.00-19.00

a cura della Modern Music School

GIMKANA IN PIAZZA CON SOCIAL SPORT SPOLETO | ORE 10.00-19.00

a cura dell’associazione Social Sport Spoleto

UNA BICI PER TUTTI | ORE 10.00-19.00

a cura dell’associazione Il Sorriso di Teo

SPORTINSIEME | ORE 11.00-12.00

a cura della cooperativa Il Cerchio

CALCIO INTEGRATO | ORE 16.00-18.00

a cura dell’ ASD Ducato Spoleto

GIOCARE SI PUÒ | ORE 10.00-13.00

a cura della cooperativa Il Cerchio

MERENDA IN PIAZZA | ORE 15.00-19.00

a cura delle soc. cooperative B+ e Cirfood

SPETTACOLO FINALE | ORE 19.00-20.00

“SENTI CHI PARLA” NICOLA E ISOTTA

con il ventriloquo Nicola Pesaresi

PIAZZALE AUDITORIUM DELLA STELLA (PIAZZA DON PINO PUGLISI)

A SPASSO CON BUDDY | ORE 16.00-19.00

a cura del Dipartimento n.8 in collaborazione con il canile comunale

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CITY ZOOM | ORE 16.00-18.00

a cura dell’associazione Il Filo Rosso

BORGO IN GIOCO | ORE 15.00-19.00

a cura dell’associazione Il Borgo

PIAZZA S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA /CANTIERE OBERDAN

UN’IDEA PER LA SICUREZZA | ORE 10.00-19.00

a cura del gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile

SURFSKATE | ORE 10.00-19.00

a cura dell’A.S.D. Cloudbreak

VOLARE IN CITTÀ CON LA GINNASTICA | ORE 15.00-19.00

a cura della Polisportiva Dilettantistica La Fenice

MINI BASKET IN PIAZZA | ORE 10.00-19.00

a cura dell’ ASD Bluebasket Spoleto

TIRO CON L’ARCO | ORE 10.00-19.00

a cura dell’ASD Compagnia Arcieri del Bosco sacro

LA NATURA IN PORTATA DI …GIOCO! | ORE 15.00-19.00

a cura della cooperativa Il Cerchio

LA FIABA DEL CORPO | ORE 15.00-19.00

a cura di AIAS Spoleto

YOGA PER TUTTI | ORE 10.00-10.30 – 15.00-15.30 – 18.00-18.30

a cura dell’associazione Peter Pan

LA MACCHINA DEL TEMPO | ORE 15.00-19.00

a cura dei ragazzi del SAI

PIAZZA COLLICOLA

L’ARTE È UN GIOCO MERAVIGLIOSO | ORE 15.30-18.30

a cura della cooperativa Sistema Museo

TEATRO NUOVO GIANCARLO MENOTTI

LA MUSICA È UN GIOCO DA RAGAZZI – MUSICISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA DI PERUGIA | ORE 16.30

progetto didattico musicale a cura della fondazione festival dei due mondi -Due Mondi Kids

TRENINO BUS ITALIA A COLLEGARE LE PIAZZE | ORE 15.00-19.00