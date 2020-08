Covid-19, nuovo caso di contagio a Terni - Tuttoggi

Dopo i nuovi nove contagi contati nella giornata di ieri, di cui 8 frati novizi ad Assisi e un caso ad Orvieto, si registra un nuovo caso positivo al Covid-19 nella città di Terni. A darne comunicazione il servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl Umbria 2.

Il contagio al lavoro

Si tratta di un ragazzo di 34 anni, di nazionalità nigeriana, residente a Terni.

La trasmissione del virus è avvenuta in ambiente di lavoro, in una ditta edile. Il 34enne è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare.

La rilevazione con il tampone

È risultato positivo al coronavirus in seguito a tampone rinofaringeo effettuato il 7 agosto, dai medici dell’Usca di Terni.

Il nuovo caso è stato individuato grazie all’indagine epidemiologica eseguita dallo staff diretto dalla dr.ssa Luisa Valsenti ed è collegato al contagio del ragazzo di Amelia ricoverato attualmente all’ospedale di Terni.