Coronavirus, 62enne di ritorno dall’Albania positivo

Un nuovo positivo al Coronavirus, di ritorno. Rientra in questa fattispecie, come quelli di Trevi di qualche settimana fa, il 62enne rientrato mercoledì scorso dall’Albania e risultato positivo al tampone rinofaringeo.

È l’ennesimo contagio di ritorno che si registra nel territorio provinciale di Terni tempestivamente individuato dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 2 e dal servizio di igiene e sanità pubblica coordinato, ad Orvieto, dal dr. Marco Mattorre.

Coronavirus: indagine epidemiologica in corso

Il 62 enne Orvietano è sintomatico e si trova in isolamento domiciliare, costantemente monitorato dai servizi territoriali dell’Usca e dal medico di famiglia dr. Stefano Biagioli. È in corso l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti anche se, come prevede il protocollo, l’uomo si trovava già, dal suo ritorno in città, in isolamento fiduciario disposto dall’azienda sanitaria in quanto proveniente da un Paese considerato a rischio.

L’appello alla popolazione

È sempre fondamentale rivolgere un appello alla popolazione al pieno rispetto delle semplici misure anticontagio: mascherina, igiene delle mani, distanziamento sociale.