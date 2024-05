Amministrative Foligno, ecco tutti i candidati: la carica dei 360

Cinque liste a sostegno di Zuccarini, sei per Masciotti, tre per Presilla e una per Finamonti. Inizia la sfida.

Corsa a quattro per la poltrona di sindaco di Foligno. Chiusi i termini per la presentazione delle liste per le amministrative, le squadre sono state presentate, i candidati sono ufficiali e i giochi sono fatti, fino alle elezioni ci sarà solo da raccogliere i voti. A fronteggiarsi saranno il sindaco uscente, Stefano Zuccarini, in cerca della riconferma per il secondo mandato con cinque liste a sostegno: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Più in alto – Foligno civica e Stefano Zuccarini sindaco. Mauro Masciotti, alla guida della coalizione progressista, può contare su sei liste: Pd, Movimento cinque stelle, Foligno in comune, Patto x Foligno, Foligno domani e Foligno 2030. Tre le liste a sostegno di Enrico Presilla: Alternativa popolare, Impegno civile e Per Foligno. Una lista a sostegno di Moreno Finamonti: La voce di Foligno.

I candidati alle amministrative di Foligno

STEFANO ZUCCARINI

Lega

Bagatti Federica, Baldoni Marco, Barili Decio, Betti Barbara, Carbonini Francesca, Chianella Davide, Civile Simona, Colavita Renato, Coppola Luigi, De Felicis Marco, Eleuteri Giampaolo, Farneti Marco, Galli Paolo, Giuliani Michela, Iaquinto Cristina, Malaridotto Mauro, Mostarda Natalie, Polli Riccardo, Raneri Paolo, Saccomanni Sabrina, Signorelli Dario, Silla Paola, Solfanelli Patrizia, Vernaccia Stefano.

Fratelli d’Italia

Marco Cesaro, Giuseppe Galligari, Tiziana Filena, Giuseppe Allegretti, Paride Apostolico, Gian Luigi Aquilini, Cecilia Bellini, Alessandro Benfante, Gianni Biribao, Maria Grazia Carbonari, Monia Carbonetti, Vittoria Cicioni, Stella Fausta Fornetti, Edoardo Galici, Valentina Gualdoni, Alessandra Leoni, Gabriele Marchesi, Mauro Mercuri, Leonardo Pacini, Maria Luisa Pruna, Angelo Riccioni, Michela Rinaldi, Barbara Tiburzi, Giorgia Torretti.

Forza Italia

Riccardo Meloni, Daniela Flagiello, Barbara Di Nicola, Michele Bortoletti, Mauro Cardarelli, Roberta Casini, Roberto Castellani, Eleonora Ceccucci, Marco Cesari, Daniela Crivella, Gianguido Cucciarelli, Alessandra De Santis, Raffaele Di Cesare, Mauro Fonzo, Roberta Guglielmo, Francesco Maggiolini, Laura Natalizi, Luciano Paci, Roberto Pagliacci, Amanda Petruccioli, Gino Sabbati, Alessandra Sisto, Andrea Trampetti, Domenica Venanzi.

Più in Alto – Foligno civica

Martha Yolanda Arrobo Bustamante, Maria Antonietta Belluccini, Maria Letizia Campana, Tiziano Canafoglia, Enzo Carnevali, Cristiano Costantini, Milko Donati, Luca Gammaidoni, Gabriele Gregori, Rosamaria Grimaldi, Marco Gubbini, Andrea Liberati, Domenico Lini, Giuseppe Lombardo, Renato Lucaj, Pietro Marinelli, Elena Marzullo, Michela Orlandi, Federica Piermarini, Stefano Proietti, Lorenzo Schiarea, Fiorella Tomassini, Giorgio Trasciatti, Tiziana Zamprotta.

Stefano Zuccarini sindaco

Elisabetta Ugolinelli, Pierdomenico Andreani, Leonardo Angelucci, Nicola Badiali, Arianna Balestra, Matteo Benni, Elisa Bucchi, Federico Cancelli, Simona Ciavatti, Vincenzo Fantilli, Ilaria Fiaoni, Massimo Fiordiponti, Antonio Gialloreto, Andrea Gubbini, Renato Infante, Elisabetta Massi Leoncilli Massi, Daniele Massini, Pietro Merli, Pierfrancesco Pinna, Selena Pop, Samantha Sarti, Luigi Spinelli, Francesca Soldavi e Leonardo Zampolini.

MAURO MASCIOTTI

Partito democratico

Rita Barbetti, Maura Franquillo, Manfredi Barbarossa, Gianni Billai, Anna Brandi, Mario Bravi, Massimo Capodimonti, Sandra De Santis, Francesco Fortini, Giorgio Gammarota, Ludovica Gatti, Giordano Mancini, Seriana Mariani, Fabio Massimo Mattoni, Gianluca Menichelli, Annarita Ottaviani, Alessandro Perugini, Stefano Porzi, Annunziata Ricci, Syed Mubashar Hussain Shan, Sergio Silveri, Enzo Turchi, Sandro Venanzi e Isabelli Zingoli.

Movimento Cinque Stelle

David Fantauzzi, Rosangela Marotta, Andrea Pichelli, Fabio Romolo, Mario Celato, Marianna Rustici, Gaia Donati, Antonella Antonelli, Alessandro Gubbini, Chiara Poli, Sante Lini, Angelo Maselli, Aldo Claudio Medorini, Fabio Mencio, Antonella Meniconi, Alexia Miranda, Elia Nocentini, Natascia Benedetti, Veronica Piovini, Luciano Ballarin, Silvia Possanzini, Assunta Bordini, Rosatea Rota, Ferdinando Delle Rose.

Foligno in comune

Diego Mattioli, Sabina Antonelli, Marco Borgongino, Sara Bizzarri, Vanessa Casciola, Guglielmo Castellano, Federica Casuzzi, Giacomo Committeri, Michele Damiani, Marco del Gatto, Bianca Rita Eleuteri, Federico Felicioli, Maurizio Filippucci, Luciano Gerani, Maria Palma Giorgetti; Domenica Loporcaro, Stefano Mingarelli, Francesca Montagnoli, Guendalina Pace, Michele Puccini, Giacomo Salemi, Sara Tiberi, Alessandra Tiburzi, Adriano Toffanello.

Foligno domani

Andrea Luccioli, Tommaso Feliziani, Lucia Coco, Giacomo Bicerna, Rita Gentili, Emanuele Baldoni, Giuseppa Betti, Marco Luchetta, Agnese Michelini, Mariaveronica Pezzella, Emanuele Sfregola, Gianluca Angeloni, Tarina Prologo, Immacolata Romano, Patrizia Palmieri, Paola Scopetti, Luisa Fernanda Broccolo, Crocetta Petrucci, Tiziana Vassetti, Anastasia Angeli, Lorenzo Luna, Beatrice Pelliccioni, Paola Silveri, Fabiana Simona Ponti.

Foligno 2030

Elisa Bagatti, Simone Bellucci, Chiara Bordoni, Teresa Corea, Chiara Corica, Layla Crisanti, Francesca Epifani, Fabio Fantauzzi, Pietro Felici, Matilde Florean, Mirko Gammaidoni, Mario Gammarota, Luca Giampaoli, Alessandra Marini, Roberta Mattioli, Eleonora Mesca, Anna Nusdorfi, Anna Maria Paci, Valerio Palini, Alessandra Pia Paternostro, Andriamaro Rakotobe, Maria Vittoria Saffiotti, Andrea Tocci, Pamela Toni.

Patto x Foligno

Pier Claudio Arrigoni, Andrea Benigni, Barbara Bibi, Danilo Calabrese, Laura Casciola Emili, Filippo Cesarini, Ivana Donati, Adesuwa Ehigiator, Giulio Francesconi, Maria Frigeri, Alen Salvatore Galante, Romina Kuqi, Arianna Lini, Raffaela Mari, Alessia Mattoni, Emanuele Paci, Arianna Pansolini, Laura Placidi, Francesca Raffaeli, Pasquale Riccioni, Stefania Speroni, Claudia Tardioli, Gildo Henri Jean Tomassini, Pierangela Trampetti.

ENRICO PRESILLA

Alternativa popolare

Canafoglia Cinzia, Cannavò Alessandro, Caralla Maria Cristina, D’Anna Martina, Gaglio Maria Carlotta, Giovannini Luca, Girolamini Giancarlo, Grillo Andrea, Grisanti Mauro, Magrini Stefania, Mariani Cristian, Martinaj Bora, Mazzanti Martina, Mobilio Giulia, Pergolari Carlo, Pinca Mirko, Residori Michele, Santarelli Walter, Santini Stefano, Stoppaccioli Feliciano, Toni Samuele, Tracolli Emanuele, Valecchi Fabio.

Per Foligno

Acanfora Mattia, Alili Sunita, Caraboni Laura, Corsaletti Amedeo, Corsaletti Pamela, Costantini Elia, Donati Mario, Ferrari Valentina, Fiacchi Cristina, Gagliardoni Alessio, Gentili Filippo, Gutu Anatolie, Gutu Andriana, Latini Silvia, Manini Piero, Palmini Valeria, Pascucci Feliciano, Petrini Gianfranco, Pianese Dimitri, Preziotti Daniele, Santegidi Moreno, Santegidi Rebecca, Tini Guglielmo, Tripoli Paolo.

Impegno civile

Azzarelli Paolo, Bernabei Mariella, Bevilacqua Federico, Bordoni Giorgio, Cavaterra Nazzareno, Coletti Chiara, De Simone Immacolata, Delicati Alice, Diotallevi Gioiella, Ermili Paolo, Fecchi Laura, Felicetti Beatrice, Fortuna Monica, Laudadio Elisa, Luttazi Marco, Mancini Jasmine, Mandoloni Dante, Mhairich Fatima Ezzahra detta “Fati”, Ricci Silvio, Rossetti Gianluca, Silvestrini Giancarlo, Ujka Giada, Valecchi Americo, Venturini Donatella.

MORENO FINAMONTI

La voce di Foligno

Caterina Lucangeli, Daniela Battenti, Fabiana Stefanucci, Marta Chiocchini, Anna Maria Abramo, Tania Cornacchini, Patrizia Camicia, Elena Barone, Iolanda Caliandro, Kiara Gega, Marta Gjika, Mauro Bosi, Raimondo Utrio Lanfaloni, Vito Vizziello, Francesco Manigrasso, Mauro Antinori, Fabrizio Poltrini, Emiliano Stocchi, Leonardo Micheli, Claudio Cesarini, Stefano Antonini, Kastriot Islami, Ivano Ricciarelli e Gianluca Carnevali.