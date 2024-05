Salvini lancia la lista della Lega: "Pronti a vincere al primo turno"

Il ministro e segretario della Lega Salvini a Foligno presenta il libro e la lista dei candidati consiglieri della Lega.

Il ministro delle Infrastrutture e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a Foligno ha presentato la lista della Lega, a sostegno della ricandidatura di Stefano Zuccarini insieme a tutto il centrodestra. Si tratta di “uno spaccato di società civile delle forze vive della città rappresentativo di un tessuto che lavora e contribuisce alla crescita della città”, dicono dalla Lega.

“Lega ancora decisiva”

Insieme a Salvini e al sindaco Zuccarini ci sono Riccardo Augusto Marchetti, segretario umbro della Lega e la presidente della Regione Donatella Tesei. “Noi partecipiamo per vincere e non per giocare. A Foligno al primo turno. E conto che la Lega sarà determinante in tanti Comuni come lo è stata in regione in questi anni. L’obiettivo è vincere nel maggior numero di Comuni possibili“, dice Salvini. Tesei rinforza ricordando la grande disponibilità del ministro Salvini e gli obiettivi come la fermata del Frecciarossa a Foligno e gli investimenti per le Grandi Officine. “Abbiamo lavorato su temi di straordinaria importanza – dice – come la messa in sicurezza della città, a rischio esondazione e dell’ospedale. 60 milioni in totale“. “Cinque anni fa eravamo una scommessa, oggi siamo diventati una realtà concreta“, ha detto Zuccarini.

La lista

BAGATTI FEDERICA 46 anni mamma di Viola e moglie di Fabrizio, da sempre residente a Foligno. Militante storica e attiva della Lega, Consigliere uscente. Si è sempre dedicata alle Frazioni di tutto il Comune. Sempre disponibile e attenta alle necessità di tutti. In questi 5 anni si è fatta in 4 per accorciare la distanza fra cittadini e amministrazione.

BALDONI MARCO 61 anni, consulente commerciale e marketing nel settore dei beni di lusso, titolare di un’attività di noleggio Ebike, laurea in giurisprudenza, due figlie più che maggiorenni.

BARILI DECIO classe 1963, avvocato cassazionista. Nel 2019, alla sua prima esperienza elettorale, è stato il più votato fra i candidati del centro destra nella provincia di Perugia. Assessore alle attività culturali, ambiente, sport, impianti sportivi e giostra quintana nella prima giunta Zuccarini, anche per questa tornata elettorale si è messo a disposizione della squadra Lega.

BETTI BARBARA mamma, animalista e professionista, ha una laurea in farmacia, consigliere uscente di questa consiliatura con la Lega e con Zuccarini Sindaco

CARBONINI FRANCESCA Per anni, come assistente di volo in giro per il mondo, si è sempre portata dentro la sua Umbria, che tanto ama. Come tanto ama Foligno, la città che ha adottato da quasi un secolo la sua famiglia, lei e il loro Luna Park. Ritiene che sia ora di restituire tutto l’affetto e la fiducia ricevuta da ogni singolo abitante di questa città.

CHIANELLA DAVIDE 29 anni, ingegnere meccanico. Ha conseguito la laurea magistrale all’Università degli studi di Perugia e, grazie a tali studi, oggi opera come libero professionista fornendo servizi di consulenza ad imprese.

CIVILE SIMONA 54 anni nata a Foligno, sposata e madre di due figli, collabora con il marito nella clinica veterinaria di famiglia

COLAVITA RENATO 60 anni, a Foligno da sempre, imprenditore del settore della sicurezza, è stato attivo nel mondo dello sport Folignate con la sua grande passione per il calcio e per i cavalli.

COPPOLA LUIGI classe 49, nato e residente a Foligno, pensionato, da sempre appassionato di politica, militante storico della Lega a Foligno ha ricoperto diversi incarichi nella sezione Folignate.

DE FELICIS MARCO agente di commercio, in questi cinque anni da consigliere comunale si è prevalente occupato di cultura, turismo e cura del territorio; spera di continuare su questa strada anche nei prossimi cinque anni

ELEUTERI GIAMPAOLO 25 anni, laureato in scienze politiche, attualmente studia relazioni internazionali alla Sapienza di Roma. Fa politica da 10 anni e già candidato 5 anni fa, oggi è qui per mettersi di nuovo a disposizione della comunità.

FARNETI MARCO classe 1967, nato e residente da sempre nella frazione di Vescia, Imprenditore del settore autotrasporti, Leghista da una vita, persona molto conosciuta e attiva nel sociale.

GALLI PAOLO Dipendente della Valle Umbria Servizi, 65 anni. Consigliere comunale uscente grazie ad una sua “visione”, in collaborazione con la consulta dello sport, ha realizzato “Il Giglio d’oro allo Sport” manifestazione che celebra ogni anno gli atleti folignati di qualsiasi disciplina che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale. Inoltre ha contribuito a portare il rally a Foligno che, alla terza edizione è entrato nel circuito del Campionato Italiano auto moderne e auto storiche

GIULIANI MICHELA Eletta nel 2019. Assessore in quota Lega della Giunta Zuccarini, con deleghe al Turismo, Informatizzazione e Innovazione, Comunicazione e rapporti con i cittadini, PSR, commercio, Arredo Urbano, Centro Storico, 40 anni, nata a Foligno. Laurea in Comunicazione Internazionale e diploma da Perito per il Turismo. Ex Imprenditrice, mamma di Gioele e moglie di Daniele. In Lega dal 2017, ricopre il ruolo di responsabile comunicazione della sezione di Foligno.

IAQUINTO CRISTINA Dottoressa in Biologia, si occupa di sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro, questo le ha permesso di vivere nello spettro più ampio il tessuto sociale e poter interpretare i reali bisogni, le esigenze e le problematiche della nostra società, soprattutto in questo momento storico molto delicato.

MALARIDOTTO MAURO 46 anni, laureato in economia e commercio. Segretario della Sezione Lega di Foligno e Consigliere comunale con l’amministrazione Zuccarini. Tesserato dal 2014, militante dal 2015. Per 6 anni ha ricoperto l’incarico regionale di responsabile del tesseramento. Politiche familiari, comunità energetiche e salvaguardia del fiume topino sono le principali tematiche trattate in questi 5 anni di legislatura.

MOSTARDA NATALIE 37 anni; Laureata Giurisprudenza e Scienze Politiche alla Sapienza di Roma, militante Lega, Avvocato. Dal 2019 viene nominata presidente del Consorzio Aeroporto, ha contribuito ad istituire l’ELISOCCORSO, ha realizzato eventi aeronautici, tra cui le Frecce Tricolori.

POLLI RICCARDO 45 anni, Folignate DOC, consigliere comunale uscente e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale in questi 5 anni di amministrazione Zuccarini. Ha coordinato la campagna elettorale che nel 2019 ha visti vincitore il centrodestra, sta coordinando anche questa campagna elettore.

RANERI PAOLO psicologo-psicoterapeuta. È stato giudice onorario corte di appello minorile di Perugia e docente Uniglobus-Pusa in psicologia sociale e di Comunita. Ex Docente tecniche di comunicazione scuola di polizia di Spoleto.

SACCOMANNI SABRINA svolge la professione di Avvocato dal 2000, patrocinante in Cassazione e titolare del suo studio legale. Esercita la professione in tutta Italia, ma la sua base é sempre stata Foligno, città in cui è nata e cresciuta, in cui vive e che ama profondamente. Metto a disposizione della mia città me stessa e la mia esperienza.

SIGNORELLI DARIO classe 46, Foligno nel cuore, da sempre attivo nel mondo del motociclismo, fondatore e membro attivo del Motoclub Foligno, ha partecipato attivamente all’organizzazione di decine e decine di eventi del settore.

SILLA PAOLA 66 anni, di Cancellara, vive a Foligno. Ama la sua famiglia. Ha 2 figli, Eleonora e Nicola, e una sorella che adora, Isabella. Lavora in Gsa.

SOLFANELLI PATRIZIA 69 anni, nata e residente a Foligno, pensionata, militante fin dai primi tempi della Lega a Foligno ha partecipato sempre attivamente alla organizzazione di eventi e alla vita della Sezione locale della Lega.

VERNACCIA STEFANO 32 anni, Farmacista da quasi 10 anni, Laureato all’Università degli studi di Perugia