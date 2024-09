Torna a Santa Maria la Festa degli Angeli 2024: il programma - Tuttoggi.info

Anche quest’anno a Santa Maria degli Angeli si rinnova l’appuntamento con la “Festa degli Angeli 2024” iniziativa che – arrivata alla quattordicesima edizione – nasce dal desiderio di stare vicini ad alcune famiglie della zona e non solo che hanno vissuto la perdita di un figlio.

Il 21 e 22 settembre, in collaborazione con i frati minori della Porziuncola, la parrocchia e tanti amici (tra i quali “Mister Sorriso” di Taranto e il santuario della Madonna Incaldana di Mondragone), si vivranno dunque due giorni nel ricordo di questi figli in cielo: preghiera, messa in Basilica e pranzo insieme nei giardini antistanti, animazione sul palco, giochi e tanto altro.

Questo il programma della Festa degli Angeli 2024: venerdì 20 settembre alle 21 al Refettorietto della Porziuncola si terrà un incontro sul Santo Bambino protettore della festa 2024 San José Sànchez del Rio, a cura di fra Cornelio Pallares; sabato 21 settembre dalle 15 alle 18 nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli la quarta edizione del torneo di calcetto per i ragazzi in memoria di tutti i figli in cielo e alle 21:15 in Basilica il rosario aux flambeaux; domenica 22 alle 10 in Basilica la celebrazione eucaristica animata dalle famiglie, dalla Corale e dal coro dei bambini “Cuori a colori”; a seguire la firma del patto di amicizia con il Santuario Maria Santissima Incaldana di Mondragone e a seguire l’esibizione dei Piccoli di Sbandieratori di Assisi ed estemporanea di pittura. Dopo il pranzo al sacco sul prato della Basilica con il “dolce degli Angeli” offerto dall’Istituto alberghiero di Assisi. nel pomeriggio l’animazione con il gruppo “Perfetta letizia” e con i ragazzi e i genitori della parrocchia dell’oratorio di Santa Maria degli Angeli. In piazza ci saranno anche la pesca di beneficenza e la vendita delle magliette della Festa degli Angeli 2024 e una mostra degli elaborati grafici delle scuole del territorio; gran finale alle 17 con il lancio dei palloncini.