Vendesi Ternana disperatamente, Guida "No comment su Mancini" - Tuttoggi.info

Vendesi Ternana disperatamente, è proprio il caso di dirlo: sono ore di grande confusione in casa Ternana, con il presidente Nicola Guida impegnato su più fronti in trattative di cessione della società rossoverde. Nelle ore scorse è saltato il banco con Benedetto Mancini, anche se di vera e propria trattativa non sembra di poter parlare: da quanto ha appreso TO è stato piuttosto un tentativo di inserirsi in una situazione poco chiara da parte di Benedetto Mancini, non nuovo a questo modus operandi, con scopi non proprio precisi e chiari, nonostante le dichiarazioni dell’imprenditore romano, vicino al centrodestra, che ha parlato di notai, rogiti e conclusione di ‘fantomatiche’ trattative. Anche la pista, battuta da alcuni nelle ultime ore, che porterebbe verso il nome di Ferrero (vecchia conoscenza in via della Bardesca), non sembra avere basi fondate. Anzi. Altre fughe di notizie che, a poche ore dal fischio di inizio di Vis Pesaro-Ternana, stanno infiammando i cuori dei tifosi non sanno più riconoscere il falso dal vero.

Vendita Ternana, Guida “Trattative riservate”

Nella giornata di ieri, 19 settembre, il presidente Nicola Guida, era stato costretto ad intervenire con una nota per smentire quanto dichiarato dallo stesso Mancini: a questo punto non si capisce a che scopo e con quali obiettivi. Nella mattina di oggi, 20 settembre, il presidente Nicola Guida è stato raggiunto telefonicamente da TO e ha sostanzialmente ribadito il contenuto della nota, aggiungendo però una chiosa interessante ‘sull’affaire Mancini’: “Stiamo sviluppando trattative sulle quali c’è massimo riserbo e sulle quali non posso ovviamente dire nulla. Lavoriamo in modo serio per il bene della Ternana. Su Mancini no commenti, quello che è successo è sotto gli occhi di tutti”. Ovviamente le trattative sono riservate, proprio per evitare quanto accaduto con chi cerca di sfruttare del subbuglio creato da una cessione societaria e le fughe di notizie, spesso, destabilizzano e creano ancora più caos, soprattutto tra i tifosi che, dopo aver assaporato il piacere di giocare un campionato da protagonisti con una squadra competitiva, si sono visti crollare i ‘sogni di gloria’ e fare i conti con lo spettro di un fallimento.

Bandecchi alla finestra

La vicenda è seguita molto da vicino dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che è in costante contatto con il presidente Nicola Guida. Il motivo è ovviamente legato al progetto stadio-clinica e Bandecchi avrebbe tutto l’interesse che la Ternana sia venduta ad un acquirente solido e affidabile con il quale intavolare l’iter per la realizzazione del progetto. Da questo punto di vista, dunque, il sindaco è una specie di supervisore, molto interessato, che potrebbe giocare un ruolo importante nel ‘guidare Guida’ verso una cessione ad un gruppo ‘amico’ e certificato.

Scadenze e penalizzazioni

In vista c’erano due importanti scadenze, quella del 16 e quella del 30 settembre, così come richiamato dal regolamento FIGC. Ricordiamo che, tramite una nota, la Ternana Calcio ha fatto sapere che: “In merito agli adempimenti federali con scadenza 16 settembre inerenti il versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di maggio e giugno 2024 e dei contributi Inps di giugno 2024, comunica di aver parzialmente ottemperato al pagamento dei suddetti”. Di seguito l’elenco di tutte le scadenze dovute entro il 16 settembre, così come riportato dal regolamento, punto L,N e O. Per tutte le eventuali sanzioni, il regolamento stabilisce che ogni singola inosservanza: “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2024/2025”.

Scadenze 16 settembre

Scadenze del 30 settembre

