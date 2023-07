Ternana "Ferrero No", blitz Ultras | Bandecchi "Bordello Ternana, calma" - Tuttoggi.info

Ternana e Massimo Ferrero, la Est parla chiaro. Panchina ancora vuota in attesa dell'amichevole contro la Roma. Bandecchi invita alla calma

“Ferrero No”, blitz Ultras in via della Bardesca con uno striscione che ben rappresenta il punto di vista della Curva Est rispetto a un possibile ruolo di Massimo Ferrero all’interno della nuva Ternana di Pharmaguida. Mentre si attende il closing con Nicola Guida da parte di Unicusano, la Ternana ha già rescisso il contratto con Aurelio Andreazzoli: al suo posto in pole sembra esserci Luca D’Angelo, ma Giovanni Stroppa, Fabrizio Castori e, nelle ultime ore Salvatore Bocchetti sono nomi caldi per la panchina rossoverde.

Ferrero e la Ternana

Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria, è attualmente alle prese con le inchieste della Procura di Paola, ha avuto parole di stima sia da Bandecchi che dal Ds, Luca Leone, ma il suo possibile futuro in rossoverde non è ancora chiaro. La cena con Santopadre e Bandecchi, il braccialetto rossoverde, alcuni indizi che ci siano stati dei contatti concreti è lecito ipotizzarlo, ma il suo eventuale ingresso nella nuova società rossoverde, nonostante Guida sia amico di Ferrero, sembra, al momento, poco probabile, soprattutto per via dei guai giudiziari dello stesso Ferrero. Non è escluso che, qualora l’ex presidente della Sampdoria dovesse trovare un accordo con Guida, possa avere un ruolo inizialmente di ‘rappresentanza’ per poi entrare più concretamente nella gestione della società. Staremo a vedere.

Bandecchi “Bordello Ternana”

Sul closing con Pharamguida, l’ex presidente della Ternana e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è intervenuto, come consueto, dal proprio profilo Instagram: “Tutti fanno già fanno un gran bordello per la Ternana del futuro: è vero che oggi potrei dire che la cosa oggi non mi riguarda, ma visto che sono stato il vostro presidente per tanto tempo voglio sottolineare degli aspetti e visto che sono anche il sindaco di Terni mi sembra giusto intervenire. Quando ho cercato di portare l’azionariato popolare sappiate che esattamente sono 30 le persone che hanno scritto a quella mail e 30 le persone disposte a entrare nell’operazione. Oggi, invece di farla tanto lunga, cercato un po’ di guardare, aspettare, di vedere: c’è un passaggio societario purtroppo inevitabile e come tutti i passaggi ci sarà un po’ di lentezza. Però con calma e vedrete che arriveranno i risultati”.

Ternana, amichevole con la Roma

Intanto, con la panchina ‘vuota e gli addi eccellenti di Partipilo e DI Tacchio, la Ternana ha messo in calendario un’amichevole contro la Roma, così come riportato da “La Gazzetta dello Sport”: il test match dovrebbe infatti disputarsi a Trigoria nei prossim i giorni, con data ancora da definire.