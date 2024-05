Amministrative, anche Fdi svela le carte: ecco la lista

In corsa gli uscenti Cesaro, Filena e Galligari. Candidata l'ex consigliera regionale 5 Stelle Carbonari, da tempo in Fdi.

Svelata anche al lista di Fratelli d’Italia in vista delle prossime amministrative di Foligno. Confermati gli uscenti Marco Cesaro, assessore all’Urbanistica, Giuseppe Galligari che ha ricoperto il ruolo di capogruppo e Tiziana Filena, presidente della Terza commissione. Da segnalare la candidatura dell’ex consigliera regionale Maria Grazia Carbonari, dal 2015 al 2019 a Palazzo Cesaroni con i 5 Stelle.

La presentazione è avvenuta ieri, in concomitanza con l’inaugurazione della sede.

1) CESARO MARCO

Classe 1972, Avvocato libero professionista e orgoglioso maratoneta. Oltre alla famiglia ed alla professione, dedica la sua vita alla politica. Già dirigente e consigliere comunale di Alleanza Nazionale, è tra i fondatori di Fratelli d’Italia ed è membro dell’Assemblea Nazionale e del Coordinamento regionale del Partito. Eletto nel 2019, ricopre il ruolo di assessore nella Giunta Zuccarini con deleghe Urbanistica e sviluppo economico in primis.

2) GALLIGARI GIUSEPPE

45 anni, Avvocato libero professionista, da sempre impegnato in politica e nel sociale, nel suo ruolo di Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

3) FILENA TIZIANA

52 anni, laurea in Pedagogia, indirizzo Psicopedagogico, imprenditrice nel settore assicurativo, nutre una passione profonda per gli eventi e la danza, che ha coltivato sia come ballerina professionista che come insegnante e direttrice artistica. Eletta consigliere comunale nel 2019, il suo impegno è andato nella direzione della realizzazione di un progetto innovativo: il Parco degli Animali.

4) ALLEGRETTI GIUSEPPE

44 anni, geometra libero professionista, sposato, padre di due figlie. Militante di Fratelli d’Italia dal 2014, decide di mettersi in gioco per la città “forte dei valori in cui crede fermamente: famiglia, diritto alla vita, comunità solidale“, spiega la presentazione.

5) APOSTOLICO PARIDE

44 anni, sposato, padre di due figli, lavora come team leaders supervisore trattamenti termici presso una nota azienda del comparto aerospaziale di Foligno. Rappresentante sindacale, milita in Fdl sin dalla sua fondazione. Da sempre impegnato nel sociale, storico priore della Quintanella di Scafali ed ideatore della scuola di tradizione dei tamburini. Appassionato di sport: ciclismo, il padel ed il calcio sono le sue passioni.

6) AQUILINI GIAN LUIGI

51 anni, laurea in economia e commercio, funzionario di una nota Agenzia Regionale con il ruolo di Responsabile di strumenti agevolativi per la creazione e lo sviluppo delle imprese del territorio Umbro. Da sempre appassionato di sport e maratoneta, “vuole mettere le sue competenze a servizio della città per renderla ancora più sicura, ancora più pulita, sempre più attenta ai propri cittadini”.

7) BELLINI CECILIA

49 anni, laureata in Conservazione Beni Culturali, lavoratrice e madre di due figli. Intende mettersi al servizio della comunità “ispirandosi ai principi della leadership, per fornire una guida forte e competente, e della integrità, per un impegno trasparente e responsabile in linea con i propri principi morali”.

8) BENFANTE ALESSANDRO

43 anni, palermitano di nascita, vive a Foligno da oltre trent’anni da tempo impegnato in politica e nel sociale. Dipendente delle Ferrovie di Stato.

9) BIRIBAO GIANNI

65 anni, dipendente e sindacalista di una nota azienda aeronautica. Appassionato di calcio, allena da oltre 45 anni con un passato anche nel Foligno calcio, è stato anche giornalista sportivo. Attivista della prima ora di Fratelli d’Italia ha partecipato a diverse competizioni elettorali ed è stato consigliere comunale di Valtopina per 10 anni.

10) CARBONARI MARIA GRAZIA

59 anni, commercialista e revisore, è stata Consigliere Regionale dell’Umbria nella decima legislatura ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Commissione Bilancio e membro della Commissione sanità e servizi sociali. Dopo aver aderito al progetto politico di Fratelli d’Italia ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, con l’obiettivo “di contribuire alla migliore allocazione delle risorse pubbliche allo scopo di offrire maggiori servizi ai singoli cittadini soprattutto per le famiglie che vivono nella fragilità”.

11) CARBONETTI MONIA

46 anni, laureata in Scienze della Formazione. Sportiva, musicista e madre di tre figli. Eredita dalla famiglia di artigiani da cui proviene concretezza e dinamismo. Si occupa di sicurezza sul lavoro per imprese del territorio a livello nazionale. “Oggi, con la stessa passione che dedica ai suoi figli ed al suo lavoro, ha deciso di contribuire alla crescita della sua città”.

12) CICIONI VITTORIA

19 anni ancora da compiere, Vittoria è la candidata più giovane della lista di FDI. Già diplomata in Canada dopo aver frequentato un anno di Liceo ad Ottawa, si sta ora diplomando presso il Liceo Scientifico Marconi internazionale Cambridge di Foligno. Appassionata di sport, animali e di viaggi. “Si augura di essere un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze della sua età”.

13) FORNETTI STELLA FAUSTA

50 anni, laureata in filosofia e pedagogia, alla sua prima esperienza politica. “Nata e cresciuta in un ambiente familiare di sani principi, grazie ad una madre e due fratelli insegnanti ed un padre ed un marito medici, ha assorbito una forte propensione verso il settore culturale e socioassistenziale. Animalista, vegetariana, appassionata infermiera crocerossina da molti anni”.

14) GALICI EDOARDO

29 anni, responsabile del personale in una azienda di trasporti. “Fortemente legato alla sua città e alle sue tradizioni, per contribuire a una Foligno migliore, ha iniziato a occuparsi di politica durante gli anni del liceo e da allora non ha mai smesso. Il suo amore per Foligno lo ha portato a partecipare attivamente alla vita cittadina in vari ambiti, specialmente in quello sportivo e quintanaro”.

15) GUALDONI VALENTINA

56 anni, impegnata in politica sin dai tempi dell’università, è stata segretaria particolare del Presidente della Camera dei Deputati, on. Irene Pivetti. “Figlia della Prof.ssa Paola Menicacci, ha sempre “respirato” politica in famiglia. Già Consigliere comunale di Foligno dal 2009, eletta nelle file dell’allora PDL, e Presidente della Commissione Statuto, ha portato avanti la sua formazione, specializzandosi in studi finanziari e attualmente ricopre l’incarico di Gestore Grandi Aziende per un noto Istituto di credito. Competenze e capacità, dunque, che intende mettere a servizio della sua amata Foligno”.

16) LEONI ALESSANDRA

54 anni, laurea in giurisprudenza, avvocato con esperienza ultraventennale. Milita in Fratelli d’Italia sin dalla sua nascita. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile dell’ufficio di supporto al Presidente dell’Assemblea Legislativa della regione Umbria. Dal 2020 è coordinatore comunale e dirigente provinciale del partito, con incarichi di responsabile del dipartimento formazione e responsabile della scuola di formazione politica regionale.

17) MARCHESI GABRIELE

49 anni, sposato con Stefania e padre di Giulia e Azzurra. Folignate doc, è membro del coordinamento di Fdi Foligno cui ha aderito sin dalla sua nascita. Consulente alle vendite automotive, sportivo da sempre, amante e rispettoso della natura .

18) MERCURI MAURO

54 anni, Ufficiale dell’Esercito, laureato in scienze politiche. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e, al termine del percorso di studi, ha prestato servizio in vari enti sia operativi che scolastici, ricoprendo molteplici incarichi, in particolare in ambito addestrativo e del cerimoniale.

19) PACINI LEONARDO

25 anni, laureando in Giurisprudenza e responsabile della Sezione giovanile del Partito. Fin da giovanissimo si è impegnato in numerose attività di volontariato, dove è nata anche la passione per la politica, quella seria, credibile e al servizio del cittadino. Scende in campo anche “per dare voce e spazio ai giovani che, ne è convinto, rappresentano “il presente ed il futuro della nostra città”. Leonardo è spinto anche dal caloroso supporto dei suoi amici con i quali condivide i valori della militanza“.

20) PRUNA MARIA LUISA

23 anni, studentessa di giurisprudenza, ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza convinta dei valori che sono alla base dei programmi di Fratelli d’Italia. “Capacità di ascolto e di dialogo saranno gli elementi che caratterizzeranno il suo impegno in politica, co l’obiettivo di trovare soluzione condivise con la comunità, cercando di coinvolgere tutti il più possibile”.

21) RICCIONI ANGELO

60 anni, Docente di scuola superiore a Foligno. E’ già stato consigliere comunale di Foligno. Membro del Movimento Cattolico “Rinnovamento nello Spirito”.

22) RINALDI MICHELA

44 anni, avvocato, laureata all’Università di Perugia, esercita la professione nella città di Foligno. Impegnata nel sociale, “ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia e di mettere le sue conoscenze e le sue capacità al servizio della comunità, con un interesse particolare per le persone più bisognose“.

23) TIBURZI BARBARA

54 anni, laureata in economia e commercio, dipendente Valle Umbra Servizi. “Leale e determinata è certa di poter rappresentare, in consiglio comunale, gli interessi di tanti cittadini. È sicura che buone idee possano trovare realizzazione solo attraverso le competenze e la qualità delle persone che si mettono a disposizione della collettività“.

24) TORRETTI GIORGIA

59 anni, Geometra, lavora da oltre 35 anni nel settore dell’edilizia e delle costruzioni come responsabile commerciale di una nota azienda locale. Si candida con “il desiderio di mettersi a disposizione della sua comunità, valorizzando principalmente le sue competenze nel settore edile”.