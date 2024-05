Al Museo della Canapa domenica protagonista la favola di Mirko Revoyera - Tuttoggi.info

Anche quest’anno il Museo della Canapa partecipa al Maggio dei Libri con un’iniziativa legata alla lettura davvero speciale

Anche quest’anno il Museo della Canapa partecipa al Maggio dei Libri con un’iniziativa legata alla lettura davvero speciale. Domenica 19 maggio 2024 alle ore 15:30 verrà presentata “Acqua acquetta – Storia avventurosa per dieci attori di canapa e un burattinaio in carne e ossa”, una favola originale scritta da Mirko Revoyera, edita da Futura Libri e arricchita dalle illustrazioni di Luigi Federico Mameli.

Il testo non è solo una lettura coinvolgente e avventurosa che si lega al patrimonio immateriale della Valnerina, in particolare quello legato alla tessitura custodito all’interno del Museo della Canapa, ma si trasforma in un’esperienza interattiva per riflettere sul tema dell’acqua e del suo utilizzo consapevole. Il libro si presenta, infatti, come un autentico copione teatrale pensato per essere letto in classe o in famiglia, il cui obiettivo è quello di stimolare la curiosità e la creatività per favorire l’interazione e lo scambio di saperi e competenze.

Il testo, realizzato con il contributo di AURI, Autorità Umbra rifiuti e idrico, verrà distribuito ai partecipanti. Per informazioni: info@museodellacanapa.it | www.museodellacanapa.it

