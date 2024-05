Professionisti e imprenditori, ecco la lista ‘Zuccarini sindaco’

Una lista composita, energie dal mondo dell’imprenditoria, della Quintana e delle professioni. C’è tutto questo nella lista civica ‘Stefano Zuccarini sindaco’ presentata ieri, in occasione del taglio del nastro della sede.

I nomi della lista

“Nel simbolo – ha detto il sindaco Zuccarini – c’è il torrino e ci sono elementi identificativi della città. Una lista di appoggio che basa la sua forza sul valore delle persone che la compongono. Non c’è una storia ma la volontà di dare appoggio da persone appassionate e competenti che si riconoscono in un giudizio di buona amministrazione per quanto è stato fatto“. Capolista l’assessore uscente Elisabetta Ugolinelli. Seguono i candidati in ordine alfabetico: Pierdomenico Andreani, Leonardo Angelucci, Nicola Badiali, Arianna Balestra, Matteo Benni, Elisa Bucchi, Federico Cancelli, Simona Ciavatti, Vincenzo Fantilli, Ilaria Fiaoni, Massimo Fiordiponti, Antonio Gialloreto, Andrea Gubbini, Renato Infante, Elisabetta Massi Leoncilli Massi, Daniele Massini, Pietro Merli, Pierfrancesco Pinna, Selena Pop, Samantha Sarti, Luigi Spinelli, Francesca Soldavi e Leonardo Zampolini.