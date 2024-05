Foligno in comune, ecco lista e programma a sostegno di Masciotti

Capolista sarà Diego Mattioli, esperto di progettazione europea, che la lista aveva lanciato nel totosindaco.

Il clima e quindi una Foligno verde, la qualità dello sviluppo e la remunerazione del lavoro; la natalità e l’invecchiamento; la salute e il diritto alla cura; la Foligno che verrà con solidarietà, inclusione e lotta alla povertà, Foligno città aperta, Foligno e la cultura e partecipazione. Sono questi i macrotemi su cui si impegnerà Foligno in comune, la lista nata nel 2019 e scesa in campo anche quest’anno, a sostegno del candidato della coalizione progressista Mauro Masciotti.

Presentata ieri la lista, dal presidente Vincenzo Falasca. Le novità stanno anche nel logo che presenta anche quello di ‘Alleanza verdi sinistra’ e di Socialisti per Foligno, un riferimento ad una esperienza nazionale e una locale, afferente al mondo socialista. Capolista Diego Mattioli, esperto in progetti comunitari, che Foligno in Comune aveva lanciato nel totosindaco, Seguono i candidati in ordine alfabetico: Sabina Antonelli, insegnante; Marco Borgongino, pensionato pa; Sara Bizzarri, studentessa universitaria; Vanessa Casciola, infermiera; Guglielmo Castellano, impiegato e giornalista pubblicista; Federica Casuzzi, impiegata UmbraGroup; Giacomo Committeri, dipendente specialista di gruppo; Michele Damiani, dipendente cooperativa di servizi; Marco del Gatto, esperto di progetti comunitari culturali e di sviluppo; Bianca Rita Eleuteri, pensionata già funzionaria per il territorio; Federico Felicioli, operatore sociale; Maurizio Filippucci, operaio Ncm; Luciano Gerani, geometra libero professionista; Maria Palma Giorgetti, educatore; Domenica Loporcaro, agente di polizia penitenziaria; Stefano Mingarelli, avvocato libero professionista; Francesca Montagnoli, assistente sociale Usl2; Guendalina Pace operatrice Cidis sistema accoglienza e integrazione; Michele Puccini, operaio UmbraGroup; Giacomo Salemi, studente di scuola superiore; Sara Tiberi, insegnate di scuola superiore; Alessandra Tiburzi, veterinaria libera professionista; Adriano Toffanello, educatore professionale.