Oltre 200 anni di storia e non sentirli, la Scuola comunale di musica 'Puccini' si rinnova - Tuttoggi.info

Nuovo direttore, nuovo registro elettronico e nuovi piccolissimi musicisti in erba

Scuola di musica di Città di Castello tra futuro e tradizione secolare con 195 iscritti (di cui 39 delle scuole primarie e 25 sotto i 6 anni), 26 docenti per 140 corsi e 24 materie insegnate. Sono solo i principali numeri della Scuola comunale di musica “G. Puccini” che, a partire da martedì 21 maggio, chiuderà l’anno scolastico con esibizioni open day degli allievi, fino al Gran saggio finale, con tutti gli strumenti sabato 8 giugno alle 18.00.

La Scuola di musica, a seguito del pensionamento del direttore Mario Cecchetti, si è data un nuovo direttore – Nolito Bambini (nella foto) – e nuove modalità di servizio: in primo luogo il registro elettronico, introdotto già nelle scorse settimane e che entrerà in vigore ufficialmente a partire dal prossimo anno scolastico, e il prolungamento del periodo di training per docenti e famiglie, strumento di riferimento per tutti i dati di frequenza e docenza della scuola, canale diretto e sempre aggiornato per le comunicazioni.

Tra le novità di quest’anno, oltre al restyling del bellissimo stabile che ospita la Scuola, anche l’attivazione del corso 0-6, a cui le famiglie hanno risposto con entusiasmo e con 25 iscritti. Quest’anno si stanno sperimentando con successo anche due attività corali: il corso sperimentale Ensemble “Cor” e il Coro voci bianche, entrambe a cura di Sabrina Sannipoli, che consentono di coinvolgere più persone in un’esperienza artistica e sociale con allievi di tutte le età: da un 2022 ad un classe 1946.

In previsione del prossimo anno scolastico, l’Amministrazione ha annunciato anche una revisione delle tariffe, che manterranno le riduzioni per i fratelli/sorelle e incentiveranno l’avvicinamento alla musica da parte dei giovani con agevolazioni sia nella tassa di iscrizione che nella retta per tutti gli studenti tifernati dalla scuola primaria alla seconda di secondo grado, senza distinzioni. Sono state previste tariffe di favore per i corsi a cui partecipano più di tre allievi e l’esenzione totale per gli allievi con disabilità, che potranno frequentare gratuitamente i corsi.

I saggi inizieranno domani – martedì 21 – e saranno anche un open day, con allievi e docenti a disposizione degli interessati per fare da guida alle scuole e dare tutte le informazioni utili. Si svolgeranno alle ore 17.30 a partire da martedì 21 maggio. Si inizia con la classe di: flauto con Alice Morosi e Asia Martoccia; clarinetto con Stefano Carsili; percussioni con Riccardo Bigotti; sassofono con Andrea Sabbiniani. Lunedì 27, alle 17.30, la classe di trombone con Giovanni Comanducci, tromba con Simone Vagnarelli, violoncello con Tommaso Bruschi. Martedì 28 si esibiranno gli allievi di pianoforte con Cesare Tiroli, di canto con Sabrina Sannipoli, arpa con Isabella Brogiato, chitarra con Giulio Castrica. Anche mercoledì 29 è di scena il pianoforte con il docente Elisa Piffanelli, il violino con Francesco Mastriforti, e canto lirico con Catharina Scharp. Giovedì 30 classe chitarra elettrica con Nico Pruscini, di batteria con Mauro Giorgeschi, sassofono con Marta Paceschi, e tastiere-pianoforte con Fabrizio Falaschi.

La scuola comunale di musica Puccini si congeda dalla città per la pausa estiva sabato 8 giugno, quando si svolgerà l’ultima lezione di Musica in crescendo, la propedeutica per i bambini 0-6, a cura di Giulia Maccabei e nel pomeriggio, alle ore 18, il Gran saggio finale con gli allievi di tutte le classi. La “Filarmonica Giacomo Puccini” di Città di Castello, composta da circa 50 bandisti di ogni fascia d’età, con il sorpasso dei 200 anni dalla sua fondazione risulta una delle istituzioni musicali più antiche d’Italia, oltre che delle più affermate.