Monteluco set del corto "Le cascate del Salto". Tra un mese il primo ciak - Tuttoggi.info

La casa di produzione cinematografica Tramare Film, con la collaborazione dell’Associazione Il Filo rosso, hanno scelto Monteluco come set per il cortometraggio “LE CASCATE DEL SALTO” nel mese di giugno.

Il progetto nasce dalla regia di Flavio Stano, un giovane spoletino laureando in NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Roma, e coinvolge, dall’ideazione alla realizzazione, una troupe ed un cast di giovani talenti emergenti di tutta Italia. I giovani professionisti, tra cui il DOP Filippo Marzatico e gli attori Jacopo Casalino e Giovanni De Maria, si incontrano a Spoleto per dare vita alle proprie passioni.

L’opera “è un racconto che tratta delle complesse trame della vita quotidiana di due adolescenti alla scoperta della propria sessualità”, in un processo di formazione e di conoscenza personale dove il percorso interiore emerge grazie anche alla relazione con l’ambiente esterno, il luogo naturale. È per questo che Monteluco diventa per eccellenza ambiente introspettivo e di riflessione.

Inoltre la scelta del luogo è stata finalizzata per valorizzare e promuovere il territorio locale, per dare visibilità ai luoghi d’infanzia a cui il regista è molto legato, per portare Monteluco e Spoleto sugli schermi delle giovani generazioni, vista la diffusione e la distribuzione che il corto avrà.

Il progetto è stato accolto e patrocinato dal Comune di Spoleto e si sostiene grazie all’impegno personale dei promotori ed alla campagna di finanziamento, https://www.gofundme.com/f/le-cascate-del-salto-corto-di-tesi-accademica.



