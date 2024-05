Alla scuola Agraria "Ciuffelli-Einaudi" di Todi, incontro con i Carabinieri Forestali - Tuttoggi.info

In collaborazione con il Comune e con i Lions della città tuderte, in occasione della manifestazione “Todi Fiorita”

La scuola di agraria di Todi “Ciuffelli – Einaudi”, in collaborazione con il Comune e con i Lions della città tuderte, lo scorso 10 maggio in occasione della manifestazione “Todi Fiorita”, hanno organizzato con i Carabinieri Forestali un’attività didattica per le quarte e le quinte classi presso l’Istituto.

Un’occasione per diffondere un messaggio sulla cultura della legalità e della sostenibilità ambientale nelle nuove generazioni. Presenti all’evento il Dirigente Scolastico dell’istituto, Dott.ssa Venusia Pascucci, il Presidente del Consiglio Comunale di Todi, Giorgio Tenneroni, il Presidente dei Lions di Todi, il Dott. Giovanni Dominici e l’Ambasciatore Raffaele de Lutio, Presidente Regionale del Fondo per l’Ambiente Italiano – che ha raccontato ai ragazzi le attività del FAI nella tutela del territorio e dell’ambiente in Umbria, con particolare riferimento al bosco di San Francesco. Il Dott. Mauro Gramaccia, Referente per il Servizio di salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario – ha invece parlato dell’attività del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria ed in particolare del servizio di salvaguardia della biodiversità.

Oltre ai Carabinieri di Todi, è intervenuto all’incontro il Comandante del Raggruppamento Carabinieri per la tutela della biodiversità, Gen. D. Antonio Danilo Mostacchi, che ha illustrato ai ragazzi le problematiche inerenti la tutela del patrimonio forestale e naturalistico.

Grande è stato l’interesse e l’entusiasmo con cui gli studenti hanno accolto i relatori, partecipando attivamente con domande e interventi, sottolineando l’attenzioni delle giovani generazioni alle tematiche ambientali.