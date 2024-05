Dolore a Orvieto per la morte di Anna Petrangeli - Tuttoggi.info

Stamattina in duomo i funerali della storica presidente della Croce rossa. Il cordoglio dell'Opera del Duomo di Orvieto

La città di Orvieto ha reso questa mattina (20 maggio), in duomo, l’ultimo saluto ad Anna Petrangeli, storica presidente della sezione locale della Croce rossa italiana, scomparsa sabato.

Nel dare la notizia della sua scomparsa, la Croce rossa orvietana aveva scritto: “La nostra Presidente, non attuale, ma per sempre così… ci ha lasciato. La tristezza e il dolore, questa mattina, hanno accompagnato il nostro risveglio. 20 anni di presidenza, 20 anni di amore verso la Croce Rossa e verso i più deboli, 20 anni, ma anche più se consideriamo l’anno del suo ingresso in CRI, spesi per gli altri, spesi a cercare soluzioni ai fabbisogni di molti in difficoltà. Un carattere caparbio, tenace, duro, ma capace di gesti di un’umanita’ sconfinata. Ciao Anna, ciao Presidente, ciao grande persona… rimarrai per sempre nei nostri cuori“.

Ad esprimere il proprio cordoglio nelle ultime ore è stata anche l’Opera del Duomo di Orvieto: “Il presidente, ing. Andrea Taddei, e i membri del Consiglio direttivo dell’Opera del Duomo di Orvieto, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Petrangeli, figura di alto carisma umano e morale.

Punto di riferimento per tani anni della Croce Rossa Italiana e di altre associazioni cittadine, Anna Petrangeli ha sempre partecipato alla vita sociale di Orvieto con una dedizione straordinaria e un impegno instancabile. Per l’Opera del Duomo di Orvieto ha segnato un passo storico divenendo la prima rappresentante femminile in seno al Consiglio direttivo della Fabbriceria all’inizio degli anni novanta. In questo momento di lutto, ci uniamo nel cordoglio alla famiglia, ai parenti e a quanti hanno lavorato e collaborato con lei nel corso della vita. Che trovino conforto nei ricordi preziosi e nel legato d’amore che ci unisce alla memoria della cara Anna Petrangeli”.