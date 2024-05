SP 400, terminati i lavori di stabilizzazione e rifatto il piano viabile sulla direttrice Bastia Umbra-Torgiano - Tuttoggi.info

Terminati i lavori di stabilizzazione a calce e rifatto il piano viabile sulla Sp 400 di Torgiano all’altezza del primo tratto sulla direttrice Bastia Umbra-Torgiano, nel comune di Bettona. Tali interventi sono stati eseguiti per una lunghezza di 300 metri interessando entrambe i lati della carreggiata.

A darne comunicazione, la consigliera provinciale con delega alla Viabilità che ha spiegato come questi lavori rientrino negli interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e ripristino dei piani viabili a tratti saltuari che interessano i comuni di Magione, Castiglione del Lago, Bastia, Bettona e Torgiano relativi all’annualità 2022/2023 per un importo di oltre 500 mila euro (€.514.466,76).

Si è deciso di intervenire su questo tratto della Sp 400 a seguito di una ricognizione da parte degli Uffici di Manutenzione e Tutela Stradale della Provincia di Perugia per verificare le necessità economiche per il completo risanamento delle pavimentazioni delle strade provinciali di competenza. I sopralluoghi effettuati hanno fatto emergere le necessità e in base alle reali priorità, sono stati previsti interventi mirati all’adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari e nei punti più significativi lungo le Strade Provinciali di competenza della Zona “2” Comprensori N. 3 Lago e N. 4 Perugia. A tale proposito è stato redatto il relativo progetto Esecutivo che interessa, oltre la strada in oggetto, anche la S.P. 316/1 Di S. Feliciano e la S.P. 301/1 Di Pozzuolo.