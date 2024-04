Amministrative, i Cinque stelle scendono in campo: ecco la lista

I Cinque stelle sono i primi ad ufficializzare tutta la lista che correrà a supporto di Masciotti alle prossime amministrative.

I Cinque stelle sono i primi a scendere in campo ufficializzando i 24 nomi che correranno nella lista che appoggia il candidato della coalizione progressista Mauro Masciotti. Un gruppo coeso ma eterogeneo, per coprire tutto il territorio e tutte le fasce di età. A presentare nomi, bilancio di mandato e programma elettorale sono stati i consiglieri comunali uscenti e ricandidati David Fantauzzi e Rosangela Marotta, Andrea Pichelli e il consigliere regionale Thomas De Luca.

La corsa in coalizione

Cinque anni fa i Cinque stelle, in corsa solitaria, incassarono l’11,56 per cento. Questa volta la corsa sarà in coalizione. “Abbiamo fatto opposizione mai preconcetta – ha detto Fantauzzi – con un orecchio molto attento alle istanze dei cittadini. Abbiamo fatto proposte e ci è capitato anche di votare a favore di proposte venute da altri. Ricordiamo infatti di aver votato con l’astensione il primo bilancio preventivo, in fase Covid ma questo non è servito un granchè“.

Il bilancio degli ultimi anni

Quindi i numeri: 15 riunioni della Commissione controllo e garanzia, presieduta da Fantauzzi. Le interrogazioni presentate dai Cinque stelle sono state 57, poco meno della metà del totale presentato da tutti i consiglieri, “dalle cose banali, alcune che ci sembrano importanti e che abbiamo ripetuto”. Trentotto le mozioni – proposte.

Il programma

“Abbiamo deciso, dopo un confronto aperto, di rimettere al giudizio dei cittadini con la coalizione progressista sostenendo Masciotti, convintamente. Non siamo entrati in coalizione come servi. Abbiamo aderito ad un progetto con delle condizioni: discontinuità con il passato in primo luogo“, ha detto Fantauzzi e Marotta ha fatto eco ricordando le comuni attività di tutta l’opposizione. Ricordate anche le attività nelle Consulte. Orgogliosi, i Cinque stelle, della lista presentata con 12 donne e 12 uomini. Per quanto riguarda il programma, i Pentastellati si occuperanno di tre punti cardine: “migliorare la viabilità del centro storico migliorare il servizio di raccolta rifiuti e pulizia cittadina e candidare Foligno a Capitale della cultura”.

De Luca, intervenendo a chiusura, ha sottolineato come la scelta dei Cinque stelle, oggi, sia quella di “fare la differenza”. “Negli ultimi anni abbiamo attraversato una fase evolutiva, abbandonando l’idea che i Cinque stelle bastavano a se stessi. E’ evidente che, in dieci anni, ci siamo scontrati sui limiti di questa idea. Oggi mettiamo a servizio di un progetto più grande, un progetto che riesca a cambiare le cose”.

I nomi

David Fantauzzi, 63 anni, capogruppo consigliere comunale uscente

Rosangela Marotta, 44 anni, consigliere comunale uscente

Andrea Pichelli, 45 anni, responsabile settore alimentare

Fabio Romolo, 45 anni, dipendente industria metalmeccanica ed ex artigiano

Mario Celato, 47 anni, sottufficiale dell’Esercito

Marianna Rustici, 31 anni, designer manager

Gaia Donati, 44 anni, operatrice call center e accompagnatrice escursionistica

Antonella Antonelli, 70 anni, ex imprenditrice ora pensionata

Alessandro Gubbini, 44 anni, biologo nutrizionista

Chiara Poli, 40 anni, storica dell’arte

Sante Lini, 49 anni, educatore sportivo

Angelo Maselli, 54 anni, operatore tornio per metalli

Aldo Claudio Medorini, 69 anni, manager

Fabio Mencio, 39 anni

Antonella Meniconi, 53 anni, avvocato

Alexia Miranda, 20 anni, manager responsabile McDonald’s Foligno

Elia Nocentini, 30 anni, operaio metalmeccanico e aeronautico

Natascia Benedetti, 49 anni, avvocato ed educatore civico

Veronica Piovini, 22 anni, esperta nel campo della ristorazione

Luciano Ballarin, 64 anni

Silvia Possanzini, 55 anni, titolare attività autonoma di servizi

Assunta Bordini, 63 anni, artista e consulente nel settore arredamento

Rosatea Rota, 21 anni, studentessa

Ferdinando Delle Rose, 68 anni, ministero della Difesa