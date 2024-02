Addio a Gabrio Guerrucci, storico commerciante del centro storico - Tuttoggi.info

Aveva 85 anni, con la moglie "Denise" avevano aperto la mitica bottega di gastronomia tipica all'interno del mercato coperto, tuttora in attività | I funerali si svolgeranno a Pistrino

E’ scomparso la notte scorsa, all’età di 85 anni, Gabrio Guerrucci, autentica colonna del commercio al dettaglio del centro storico di Città di Castello, protagonista assieme alla moglie Fiorella Flavi, “Denise”, della conduzione del negozio di eccellenze gastronomiche altotiberine all’interno del mercato coperto.

Era l’8 Febbraio del 1960 quando, dopo un periodo di lavoro come rappresentante di una nota azienda nazionale di formaggi, lui e la moglie aprirono il punto vendita tra via del Popolo e Corso Cavour, che li ha poi resi famosi negli anni. Da qualche tempo, Gabrio aveva deciso di ritirarsi dal “bancone” e dedicarsi alle attività all’aria aperta nella residenza di Pistrino circondato dall’affetto di “Denise”, delle figlie Alessandra e Angela, parenti e tanti amici.

Benvoluto da tutti per la sua simpatia, gentilezza e garbo innato, Gabrio Guerrucci, apparteneva a quella generazione di famiglie storiche – tra le altre Santi, Nocchi, Locchi, Battistelli, Forlucci, Castellani e Venturini – che per decenni, dagli anni ‘60 hanno animato Via del Popolo con le loro attività (alcune ancora presenti). Come tutti loro era innamorato della sua città, della storia e delle tradizioni tifernati, valori che ha trasmesso alla famiglie figlie e a tutti gli affezionati clienti.

“Una grave perdita per la famiglia, per la città e le comunità di Città di Castello e Citerna – hanno dichiarato i sindaci Luca Secondi ed Enea Paladino nel messaggio di cordoglio alla famiglia, in particolare alla moglie Fiorella e alle figlie – Una persona perbene che giorno dopo giorno nel suo ambito sociale e lavorativo ha contribuito a costruire la storia cittadina attraverso gesti e consuetudini quotidiane, vera essenza della vita e dei rapporti fra le persone”. I funerali si svolgeranno mercoledì 28 febbraio alle ore 15 a Pistrino, alla chiesa del Sacro Cuore.