Ubriaco ferma la sfilata dei trattori e insulta Carabinieri - Tuttoggi.info

42enne ubriaco crea il caos: denunciato e multato dai Carabinieri per ubriachezza e minaccia a pubblico ufficiale.

I Carabinieri della Stazione di Montecastrilli hanno denunciato un 42enne di origini siciliane, residente nel perugino, per minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Venerdì pomeriggio, nel corso della serata inaugurale della “56^ mostra mercato macchine agricole” di Montecastrilli e della celebrazione della “Festa del trattore”, nel momento in cui era in corso il corteo dei mezzi agricoli, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ne aveva ostacolato il transito, importunando anche i numerosi presenti. I militari dell’Arma, preposti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della manifestazione, sono subito intervenuti, allontanando il 42enne che, tuttavia, con atteggiamento di sfida, ha oltraggiato e minacciato pesantemente i militari. Per questo l’uomo è stato deferito in stato di libertà nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza.