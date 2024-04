L'intervento in località Valbianca, la persona è in buone condizioni

Martedì mattina una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Perugia è intervenuta per soccorrere una persona in difficoltà all’interno del bosco in località Valbiancara.

L’intervento si è svolto in collaborazione con il SASU di Perugia. La persona una volta raggiunta è stata ricondotta alla propria abitazione. Le sue condizioni di salute sono buone.