Un nuovo mezzo per la Croce Verde

Venerdì 16 novembre presso la sede della Croce Verde Spoleto si è svolta l’inaugurazione del nuovo pulmino alla presenza del Sindaco del Comune di Spoleto, Dr. Umberto De Augustinis e di buona parte della Giunta Comunale. Presente anche la Dott.ssa Antinarelli in rappresentanza della direzione generale dell’Usl 2 dell’Umbria.

Erano altresì presenti i rappresentanti dell’azienda “Pietro Coricelli SpA”, la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, nonché i rappresentanti dell’Anpas e delle associazioni del territorio. Il Presidente Benito Ammetto, ha espresso profonda riconoscenza all’azienda “Pietro Coricelli” per aver elargito un sostanzioso contributo che ha permesso di acquistare il nuovo mezzo e ai volontari, soci e sostenitori, intervenuti per partecipare all’evento e per esprimere la profonda vicinanza all’associazione.

Ricordando che l’associazione Croce Verde Spoleto si fonda sul volontariato e che negli anni è cresciuta fino ad essere, ad oggi, una delle più grandi associazioni della Regione dell’Umbria, il presidente Ammetto ha portato a conoscenza degli intervenuti dell’acquisto di un nuovo mezzo allestito per il trasporto sangue ed organi, avvenuto all’inizio dell’anno. Un anno in cui si è realizzato un altro importante traguardo per l’associazione, la conclusione del mutuo acceso 15 anni fa per l’acquisto della sede, ora ufficialmente di proprietà dell’associazione stessa.

È grazie al sacrificio di quanti si adoperano ogni giorno per lo svolgimento dei servizi e di quanti si sono avvicendati nel corso degli anni che l’Associazione è quello che è oggi.

Concetto ribadito dalla Dott.ssa Antinarelli che ha confermato come sia importante poter contare su associazioni come la Croce Verde, associazioni che trovano spesso una risposta alle richieste nel momento del bisogno. Il Sindaco De Augustinis ha sottolineato infatti come le associazioni di volontariato siano un supporto fondamentale per il tessuto sociale della comunità, oltre ad esserlo nel momento delle emergenze di protezione civile.

Dopo la benedizione di rito, la serata è proseguita con un buffet, in gran parte offerto dalla Coop Spoleto, per la quale si ringrazia il comitato soci e con un concerto di “A Sud del tempo”, che ha deliziato i presenti concludendo in musica l’evento.

Con la presente, il Presidente Ammetto, a nome di tutta l’Associazione, intende ringraziare la “Pietro Coricelli SpA” e tutti i benefattori che, sostenendo le associazioni, permettono alle stesse di continuare ogni giorno a fare quanto possono per il benessere dell’intera comunità.

