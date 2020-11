Trevi, il Terziere del Piano dona un gazebo alla Casa della Salute

Il Terziere del piano non è nuovo a slanci di generosità. Già all’inizio della pandemia il sodalizio trevano si era reso protagonista della donazione di alcuni termo scan.

Nuova donazione

Stavolta i ragazzi del Terziere hanno voluto donare alla Casa della Salute un gazebo utile a coadiuvare il personale nell’organizzare l’accesso in sicurezza alla struttura.

Una copertura per gli accessi in sicurezza

Visto l’arrivo della brutta stagione e la possibilità di poter dover attendere all’aperto, la copertura -temporanea e rimovibile-costituisce un apprezzato conforto per i cittadini che si recano alla casa della salute, in particolare nei giorni di pioggia. Edoardo Valentini e Filippo Broccatelli – in rappresentanza del consiglio direttivo del Terziere- hanno provveduto alla consegna del gazebo nei giorni scorsi ricevendo il ringraziamento di medici e infermieri.