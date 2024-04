Minaccia di morte la moglie, i carabinieri lo denunciano e gli ritirano le armi - Tuttoggi.info

Ha minacciato la moglie di morte e la donna, in preda al panico, ha segnalato l’accaduto al numero unico di emergenza richiedendo l’intervento dei carabinieri. E per questo il marito, un ottantaseienne cannarese, è stato denunciato per l’ipotesi di minaccia aggravata.

Come detto l’uomo, al culmine di un litigio, avrebbe minacciato di morte la coniuge che, spaventata, ha chiamato i carabinieri. I militari della stazione di Cannara, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, giunti immediatamente sul posto, hanno dapprima cercato di sedare gli animi e poi, venuti a conoscenza che l’86enne fosse detentore di armi e munizioni, hanno effettuato il ritiro cautelativo con lo scopo di richiedere l’emissione di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni alla Prefettura competente. L’uomo è stato come detto deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la violazione di minaccia aggravata.